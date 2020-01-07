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      Колядка за проезд: кондуктор навеселе организовал "флешмоб" в троллейбусе – смешное видео

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      Забавный случай в Харькове: кондуктор предложил оплатить проезд песней / Коллаж 24 канала

      В Харькове кондуктор в состоянии "после праздников" принимал оплату в троллейбусе "колядками". Правда, почему-то смог вспомнить только слова русской песни ВИА "Синяя птица" – "Там, где клен шумит".

      Забавный случай в одном из троллейбусов Харькова случился на Рождество, 7 января. Кондуктор отличился необычной выходкой – предложил оплатить проезд песней.

      Обратите внимание, какими на самом деле должны быть колядки: тексты песен на украинском языке

      "У кого денег нет – принимаются песни. Только что-то веселенькое – сразу говорю. И площадочка пусть подпевает, не стесняется!" – таким образом веселый кондуктор пытался организовать для пассажиров троллейбуса "флешмоб".

      Видео нестандартного "колядования" в соцсети выложили очевидцы события:

      Обидно, однако из "самого веселого" кондуктор смог вспомнить только слова русской песни "Там, где клен шумит".

      И смешное: И так сойдет: в России дорожники в очередной раз показали свою исключительность – видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рождество Курьезные новости Новости Харькова
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