Колядка за проезд: кондуктор навеселе организовал "флешмоб" в троллейбусе – смешное видео

В Харькове кондуктор в состоянии "после праздников" принимал оплату в троллейбусе "колядками". Правда, почему-то смог вспомнить только слова русской песни ВИА "Синяя птица" – "Там, где клен шумит".

Забавный случай в одном из троллейбусов Харькова случился на Рождество, 7 января. Кондуктор отличился необычной выходкой – предложил оплатить проезд песней.

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"У кого денег нет – принимаются песни. Только что-то веселенькое – сразу говорю. И площадочка пусть подпевает, не стесняется!" – таким образом веселый кондуктор пытался организовать для пассажиров троллейбуса "флешмоб".

Видео нестандартного "колядования" в соцсети выложили очевидцы события:

Обидно, однако из "самого веселого" кондуктор смог вспомнить только слова русской песни "Там, где клен шумит".

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