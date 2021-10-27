Отца подростка зовут Михаил. Мужчина прямо не ответил, кому принадлежит машина Infiniti Q50, на которой гонял несовершеннолетний. Также он не сказал, видел ли сына после аварии.
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Отец говорит о "спланированной акции"
Михаил пожаловался, что вся информация, изложенная в информационной среде, направлена на то, чтобы "сделать из Коли преступника". Удивляется, почему в сети не сказали ничего хорошего о Николае.
Мой сын с места происшествия никуда не девался. Может быть и Николай, а может, и не Николай был за рулем. Сейчас меня охватывают эмоции, я ни в коем случае не оправдываю никого, совершенно страшное преступление, нет человека,
– добавил мужчина.
Отец предполагает, что это может быть спланированная акция. Он рассказал о травмах сына, у него пробита голова.
Заявление об угоне авто отец не подавал
Сразу после ДТП в полицию подали заявление об угоне элитного авто. Однако Михаил уверяет, что не знает, кто это сделал. Говорит, что ни он, ни мать подростка заявление не подавали.
"Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", – подытожил мужчина.
Смертельное ДТП в Харькове: что нужно знать
- Вечером 26 октября в Харькове произошло масштабное ДТП. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской Infinity пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet. В результате Chevrolet вылетел на обочину и налетел на столб. 58-летний водитель авто погиб сразу.
- Оказалось, что в Infinity был 16-летний Николай, уже неоднократно попадавший в скандалы и криминал. Кроме него в машине ехали еще 2 19-летних парня и несовершеннолетняя девушка.
- СМИ писали, что дорогую машину Николаю подарили всего несколько дней назад. Однако в своем сториз он по-прежнему кичился скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- В сеть слили вероятную переписку подростка, где он рассказывал, что ездит на красный, а проблемы с полицией решает за 100 – 200 долларов.
- Полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой ДТП. Николая уже задержали. Вероятному виновнику грозит до 8 лет за решеткой.