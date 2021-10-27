Колю хотят сделать преступником, – отец предполагаемого виновника ДТП в Харькове

Отец 16-летнего Николая, который вызвал ДТП в Харькове, впервые прокомментировал аварию. Он утверждает, что ничего не хочет говорить, потому что все пойдет против его сына.

Отца подростка зовут Михаил. Мужчина прямо не ответил, кому принадлежит машина Infiniti Q50, на которой гонял несовершеннолетний. Также он не сказал, видел ли сына после аварии.

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Отец говорит о "спланированной акции"

Михаил пожаловался, что вся информация, изложенная в информационной среде, направлена ​​на то, чтобы "сделать из Коли преступника". Удивляется, почему в сети не сказали ничего хорошего о Николае.

Мой сын с места происшествия никуда не девался. Может быть и Николай, а может, и не Николай был за рулем. Сейчас меня охватывают эмоции, я ни в коем случае не оправдываю никого, совершенно страшное преступление, нет человека,

– добавил мужчина.

Отец предполагает, что это может быть спланированная акция. Он рассказал о травмах сына, у него пробита голова.

Заявление об угоне авто отец не подавал

Сразу после ДТП в полицию подали заявление об угоне элитного авто. Однако Михаил уверяет, что не знает, кто это сделал. Говорит, что ни он, ни мать подростка заявление не подавали.

"Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", – подытожил мужчина.

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