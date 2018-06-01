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Колючая проволока на границе с Украиной: для чего РФ отгораживается от захваченных территорий

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В России жителей оккупированных территорий не хотят видеть. С 1 июня Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий. Все – из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Более того, на границе с ОРДЛО российская власть построила фортификационные сооружения, в частности, возвела забор с колючей проволокой.

Сентябрь 2017-го года. Российские силовики начинают возведение стены на границе с Украиной. По крайней мере, так отмечают в материале YouTube-канала "Журнал "Пограничная застава", и ни слова, что строят заграждения на границе с оккупированными Россией территориями.

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"Строится первый рубеж инженерных сооружений и заграждений. Сооружаются протитранспортные рвы, заборы, способствующие борьбе с преступной деятельностью, незаконной миграцией, противоправной деятельностью через границу, перемещения грузов, товаров через границу с Российской Федерацией", – отметил начальник отдела пограничного управления ФСБ Сергей Чичканов.

Официально Россия утверждает, что таким образом ведут борьбу с контрабандой. Якобы участились случаи перевозки сигарет с территории Украины.

Мы знаем, что товары, которые ввозятся, они в обход всех таможенных терминалов идут, с них нет сборов,
– сказал глава администрации Гуково-Гиилушевского поселений Георгий Десятников.

Однако россиянам идея не по нраву, говорится в другом пропагандиском материале. Теперь не смогут посещать своих родственников, люди жалуются российским журналистам.

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На строительство ограждения отреагировали в украинском Министерстве обороны. Ссылаясь на данные разведки, Россия строит в приграничных населенных пунктах Вознесеновка, Гуково и Должанское целые фортификационные сооружения. В Минобороны говорят Кремль боится своих же наемников, которые могут вернуться обратно в Россию.

Указанные меры российского руководства вызваны угрозой массового неконтролируемого перемещения на территорию России бывших наемников и военных преступников, что осложнит криминогенную обстановку и усилит социальную напряженность в приграничных с Украиной российских регионах,
– прокомментировал представитель Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

Не только наемников боится Российская Федерация, но и нелегальных мигрантов, считает военный эксперт Игорь Козий.

Ясно, что это может использоваться с целью, чтобы гражданское население, которое, в первую очередь, дурманом российской пропаганды не бежало на территорию Российской Федерации,
– сказал военный эксперт Игорь Козий.

Следовательно, пока кремлевские боевики воюют, а многочисленные жители оккупированных территорий молятся на "русский мир", сама Россия, прикрываясь борьбой с контрабандой, втихаря отгородилась от своих сторонников стеной и крепостями.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 канал
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