Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать

Вновь стал вопрос о коллаборационизме. О том, кто, каким образом и какое наказание должен нести за помощь оккупанту и агрессору.

Находясь во время скрытой подготовки к оккупации и уже активной фазе, я отлично понял, кто и как способствовал агрессии.

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На самом деле, для себя я вынес одну простую истину, не так страшен Путин, как идиоты, которые его идеализируют. Именно эти коллаборанты и сумасшедшие, были благодатной почвой для "русского мира", именно они создали картинку, под которую зашли кадровые военные РФ.

Именно из-за них были искусственно созданы первый и второй армейский корпус. И именно из-за них поперлись первые наемники из РФ, которых назвали добровольцами!

Если подумать, то не Путин и его идеология страшны, а люди, которые в это верят. Люди, которые интеллектуально неразвиты, и которым нужно дать только лозунг и мечту, готовы будут, как Матросов, бросаться грудью на амбразуру.

Каждый такой идиот должен быть наказан. Каждый человек, который способствовал режиму оккупации и агрессии, должен понести ответственность.

Совершенно неважно, кто это был: командир бригады, работник гос учреждения, сотрудник правоохранительных органов или спецслужб, алкоголик захватывавший здания СБУ или просто фанатик. Каждый должен понести наказание!

Все эти гады виновны в тысячах смертей и в десятках тысяч пострадавших судеб.

Запомните и знайте, там на оккупированых территориях, там в Луганске, с кем я знаком (а я знаю, что вы меня читаете), предатели и коллаборанты всегда подвергались наказанию! И вам везет, что сейчас цивилизованный мир, лет 100 назад суды бы вам не помогли, тогда расстреливали предателей на месте. Но вы все пройдете судебный процесс и вам везет, что Украина не РФ, где сразу ликвидируют подобных вам.

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