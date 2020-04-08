Коллапс, которого не можем себе позволить, – Железняк объяснил, что ждет Украину без денег МВФ

Что ждет Украину, если "антиколомойский" законопроект таки примут и как депутаты будут рассматривать тысячи поправок к документу – в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

О поддержке от МВФ

– Дефицит государственного бюджета будет 298 миллиардов гривен. Для того, чтобы заплатить пенсионерам, работникам государственного сектора и другим – не хватает примерно 300 миллиардов гривен.

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– У правительства есть две опции: или получить поддержку МВФ или других мировых банков, или же он будет обязан на 300 миллиардов гривен сократить расходы: зарплаты, соцвыплаты, пенсии, строительство дорог.

Это будет значительный коллапс, которого мы себе не можем позволить. Все банки, бизнесы и предприятия призывают принять "антиколомойский закон". Он не ухудшит жизнь обычного гражданина.

– А зацепит только тех, кто когда-то использовал определенные схемы с банками и присвоил деньги граждан. Даже больше, после этого решил не возвращать деньги ни государству, ни людям. Вот для них этот законопроект страшный. Поэтому они и не хотят его принимать

Что нужно знать о транше от МВФ?

В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации. В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.



Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.

О блокировании "антиколомойского" законопроекта

Отметим, что народные депутаты уже подали более 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту, который является ключевым условием МВФ для предоставления Украине помощи. Это может надолго затормозить принятие документа.

– Видимо, мои коллеги, которые вносили эти правки, думали, что таким образом заблокируют рассмотрение закона. Если идти по той процедуре, которая была с рынком земли, то примерно 12 месяцев парламент будет работать (рассматривая правки – 24 канал). Это будет стоить гражданам примерно 2 миллиарда гривен. Однако у нас нет ни времени, ни желания на такую процедуру.

Депутаты, которые внесли больше всего правок к "антиколомойскому" законопроекту:



• Антон Поляков (внефракционный, ранее исключили из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;

• Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;

• Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;

• Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;

• Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;

• Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.

– Уже был пример, когда законопроект хотели забросать правками, это тот знаменитый о площадках Яценко. Тогда мы все правки объединили в блоки и проголосовали за конкретные блоки. Если их поддержали, нет смысла рассматривать другие правки. Буду предлагать коллегам использовать эту же процедуру.

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– Внеочередное заседание должно состояться 13 апреля. Единственный вопрос к коалиции – будет ли" антиколомойский " законопроект на повестке дня. Другая часть – это пройти комитет и подготовить все, для того, чтобы проект рассмотрели в зале.



Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк

– Из-за большого количества поправок секретариат сводит их в таблицу. Надеюсь, что к вечеру 10 апреля она будет готова. Это может быть несколько тысяч страниц. После этого, будет собран комитет, рассмотрены правки. И только потом за этот законопроект начнут голосовать.

Я надеюсь, что уже 13 апреля мы сможем его рассматривать. Учитывая то, что 90% правок внесли представители коалиции, то это вызов для них. До того, как они будут менеджерить своих депутатов.

– Я уверен, что как только примут этот закон, будут сразу жалобы в Конституционный суд относительно процедуры принятия и его определенных положений. Обычно срок рассмотрения обращений в КСУ неопределен, но занимает несколько лет. Для экс-владельцев "Привата" этот термин тоже будет важен.

Что известно о национализации "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.



Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Сейчас в деле "Приватбанка" продолжается более 600 судов разного уровня.

– Выступили против того, чтобы внести этот законопроект на повестку дня, группа "За будущее" и фракция "Батькивщина". Прогнозирую, что многие правки будут похожими по сути и форме. И они, возможно, были написаны на одном и том же компьютере. Потом будет возможность это проанализировать.

– Даже авторы поправок признают, что это был спам, чтобы заблокировать этот законопроект. Потому что они против него выступают. Процесс голосования, рассмотрения и подачи правок показывает, что есть проблемы в коалиции.

Больше – смотрите в видео.