Коллапс в аэропорту Львова: когда ситуация наладится

Пассажирский самолет компании Turkish Airlines, который вызвал остановку в работе аэропорта "Львов", уже отбуксировали со взлетной полосы. Пассажиров аэропорта начали регистрировать на ближайшие рейсы.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице аэропорта.

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в настоящее время работники аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

"Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", – добавляют в пресс-службе аэропорта "Львов".

Напомним, 6 января аэропорт во Львове временно прекратил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Из-за инцидента задержался прилет самолетов, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing.