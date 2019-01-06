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      Коллапс в аэропорту Львова: когда ситуация наладится

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      Международный аэропорт "Львов"
      Международный аэропорт "Львов" / Иллюстративное фото

      Пассажирский самолет компании Turkish Airlines, который вызвал остановку в работе аэропорта "Львов", уже отбуксировали со взлетной полосы. Пассажиров аэропорта начали регистрировать на ближайшие рейсы.

      Соответствующая информация появилась на Facebook-странице аэропорта.

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      Самолет авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон. Проводится расследование и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно,
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, в настоящее время работники аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

      "Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", – добавляют в пресс-службе аэропорта "Львов".

      Напомним, 6 января аэропорт во Львове временно прекратил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы. Из-за инцидента задержался прилет самолетов, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Львова авиация
      Источник: 24 Канал
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