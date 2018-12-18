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      Коллеги эколога, которому во двор бросили гранату, связывают нападение с его профдеятельностью

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      Коллеги эколога, которому во двор бросили гранату, связывают нападение с его профессиональной деятельностью
      Коллеги эколога, которому во двор бросили гранату, связывают нападение с его профессиональной деятельностью / Соцсети

      Глава общественного формирования "Экопатруль" и глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика связывает нападение на коллегу, во двор которого бросили гранату в Синельниково, с его профессиональной деятельностью. В частности, это может быть связано с разоблачениями, которые он делал о незаконной вырубке дубовых насаждений в городе

      Об этом говорится в статье "Гранаты, поджоги, запугивания детей: Как угрожают активистам, которые борются с незаконной вырубкой лесов" на сайте 112.ua.

      "До момента, как "Экопатруль" начал заниматься этим вопросом, было вырублено 1,5 га дубовых насаждений. Мы стали сопротивляться, но там есть четкий, налаженный бизнес", – рассказала глава общественного формирования "Экопатруль".

      По фактам незаконной вырубки дубовых насаждений, которые установили члены общественного формирования "Экопатруль" на досудебном расследовании в следственном отделе Синельниковского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области находятся уже 4 уголовных производства. Предварительно их квалифицировали согласно части 1 статьи 246 УК Украины "Незаконная вырубка леса".

      Юрист "Экопатруля" Наталья Бут рассказала, что экологическая организация передала полиции такие зафиксированные факты: 3 ноября возле села Парное были задержаны неустановленные лица, которые, спиливая бензопилой дубы, уничтожили 76 деревьев. Согласно открытому уголовному производству, на две бензопилы и автомобиль был наложен арест. В тот же день, по факту уничтожения 30 дубов в селе Вишневецкое, был наложен арест еще на две бензопилы черных лесорубов. Активисты "Экопатруля" способствовали задержаниям 21 и 30 ноября, в результате было арестовано еще несколько автомобилей и бензопил.

      Как известно, во двор члена общественного формирования "Экопатруль", который участвовал в разоблачении незаконных вырубок, 11 декабря неизвестные, предположительно, бросили гранату. По данному факту в ГУНП в Днепропетровской области открыли уголовное производство по статье 4 статьи 296 УК ("Хулиганство").

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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