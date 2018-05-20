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Коллективы Потапа покорили сцену украинской песней "Луч": видео выступления

17 Читати новину українською
Творческие коллективы Потапа
Творческие коллективы Потапа / Фото из открытых источников

После распада дуэта с Настей Каменских Потап активно занимается продюсерской работой. Артист уже успел записать с подопечными первую украиноязычную песню, которую представили на музыкальной премии "Золотая жар-птица".

19 мая Киев превратился в музыкальную Мекку Украины. В город приехали известные отечественные вокалисты, принявшие участие во вручении национальной награды "Золотая жар-птица". Певцы продемонстрировали очаровательные наряды на красной дорожке и удивили зрителей новыми песнями.

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Среди вокалистов, которые представили свои творческие новинки были Монатик, Настя Каменских, Alyosha, Tayanna, Александр Пономарев, "С.К.А.Й.", "Без обмежень", Тамерлан и Алена, Kadnay, Ирина Федишин, "The Hardkiss" , Sonya Kay и Наталка Карпа. Кроме них, на сцену вышли и коллективы Потапа вместе с продюсером, в частности, "Время и Стекло", "Mozgi" и Michelle Andrade.

Яркие вокалисты представили первую свою украиноязычную песню "Луч". Все артисты одели светлую одежду, а Надежда Дорофеева сверкала в розовом мини-платье. Зажигательные танцы и отличный вокал еще долго будут вспоминать музыкальные эксперты, ведь выступление зажгло сцену "Золотой Жар-птицы".

Смотрите видео выступления коллективов Потапа с песней "Луч":

 

Напомним, что недавно Потап и его творческая команда удивили поклонников песней "Луч". Впервые звезды коллектива исполнили песню на украинском языке. Зажигательный бит и R'n'B стиль покорили всех, кто услышал композицию.

Теги: LifeStyle Музыка Награды Потап и Настя
Источник: 24 Канал
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