Колола наркотики на глазах у ребенка: у львовянки забрали дочь
Во Львове забрали ребенка у 35-летней женщины, которая на глазах у своей дочери колола наркотики.
Об этом сообщает ТСН.
24 канал сообщал, что во Львове на видео сняли, как родители девочки употребляли наркотики на улице прямо на глазах у дочери. После этого к семье наведались полиция и работники соцслужбы.
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То, что у женщины забрали ребенка является пока временной мерой. Женщина уже согласилась пройти курс реабилитации.
"Сейчас только штраф в размере 34 гривен. Ребенок не может находиться в таких жизненных ситуациях: грязная квартира, грязные подгузники, которые не выбрасываются", – рассказала инспектор ювенальной превенции полиции Львовщины Наталья Онысько.
Источник: 24 Канал
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