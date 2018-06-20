Колола наркотики на глазах у ребенка: у львовянки забрали дочь

Во Львове забрали ребенка у 35-летней женщины, которая на глазах у своей дочери колола наркотики.

Об этом сообщает ТСН.

24 канал сообщал, что во Львове на видео сняли, как родители девочки употребляли наркотики на улице прямо на глазах у дочери. После этого к семье наведались полиция и работники соцслужбы.

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То, что у женщины забрали ребенка является пока временной мерой. Женщина уже согласилась пройти курс реабилитации.

"Сейчас только штраф в размере 34 гривен. Ребенок не может находиться в таких жизненных ситуациях: грязная квартира, грязные подгузники, которые не выбрасываются", – рассказала инспектор ювенальной превенции полиции Львовщины Наталья Онысько.