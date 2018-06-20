17:30
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Колола наркотики на глазах у ребенка: у львовянки забрали дочь

44 Читати новину українською
Во Львове забрали ребенка у женщины, которая колола наркотики на глазах у дочери
Во Львове забрали ребенка у женщины, которая колола наркотики на глазах у дочери / Скриншот из видео

Во Львове забрали ребенка у 35-летней женщины, которая на глазах у своей дочери колола наркотики.

Об этом сообщает ТСН.

24 канал сообщал, что во Львове на видео сняли, как родители девочки употребляли наркотики на улице прямо на глазах у дочери. После этого к семье наведались полиция и работники соцслужбы.

Читайте также: Супругов, которые на камеру насиловали свою 4-летнюю дочь, арестовали

То, что у женщины забрали ребенка является пока временной мерой. Женщина уже согласилась пройти курс реабилитации.

"Сейчас только штраф в размере 34 гривен. Ребенок не может находиться в таких жизненных ситуациях: грязная квартира, грязные подгузники, которые не выбрасываются", – рассказала инспектор ювенальной превенции полиции Львовщины Наталья Онысько.

Теги: Дети Новости Украины Скандал Новости Львова Штрафы Несовершеннолетние Наркотики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук