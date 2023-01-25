Коломойский стремится вернуться в большую политику с помощью Дунды и Дубинского, – эксперт

Украинский олигарх Игорь Коломойский хочет вернуться в большую политику, в частности вернуть себе влияние в парламенте, через подконтрольных ему народных депутатов Игоря Палицу, Александра Дубинского и Олега Дунду.

Об этом в новом материале написала блоггер и политическая экспертка Светлана Кушнир.

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"Одиозный олигарх Игорь Коломойский намерен собрать новую собственную депутатскую группу в парламенте и шантажировать власть. Фактически – взять "золотую акцию", которой можно будет давить на принятие решений. И если раньше подобные потуги Банковой удалось прекратить, просто исключив из фракции Александра Дубинского, то сейчас Коломойский наносит ответный удар. С чем ему помогают Игорь Палица (у которого прямо сейчас киевляне через суд пытаются отобрать историческую усадьбу Терещенко, которую он уничтожает), Олег Дунда и тот же Дубинский", – отметила Кушнир.

По словам экспертки, цель олигарха – сколотить из депутатов, преимущественно "Слуги народа", группу в 15 – 18 "штыков" и требовать преференции для своего бизнеса.

Главный кукловод будет Коломойский, Палица и Дубинский – исполнители. Но для этого им нужно сбить ОПЗЖ, которые сейчас голосуют в унисон с властью. Олег Дунда в этом плане избран на роль "барана", который должен публично идти на таран ОПЗЖ, возглавив в СН громкий процесс борьбы с ее выходцами.

"И это ну очень интересно! Потому что это – яркий пример довольно распространенной сейчас тенденции, когда люди, словно с чем-то борющиеся – на самом деле оказываются сами в том замешаны по полной. Потому что Олег Дунда, выдающий себя за великого "борца с коллаборантами", а сам в 2014 году был одним из главных финансистов "антимайдана" по Киевской области и по уши вымазался в "риговском" болоте", – напомнила эксперт.

Она подчеркнула, что эта связь не была разорвана до сих пор, приведя соответствующий пример.

"Уже в 2022 году во время торжественных мероприятий по празднованию Дня Независимости в Фастове, Дунда от себя лично вручил опальной депутате Фастовского городского совета от ОПЗЖ Юлии Пасичнюк благодарность. Полгода уже как шла война, десятки тысяч погибших, а ему не стыдно поздравлять тех, кто звал в Украину Россию".

По-моему, после всего Дунда должен быть изгнан из Рады. Да и не только он. Ведь журналисты-расследователи уже неоднократно писали о связи Дубинского, Палицы, Дунды и ряда других нардепов с Коломойским. Выходили целые расследование, что у них даже приемные расположены в его бизнес-центре "Миллениум". Сообщалось, что эти нардепы фактически на зарплате у олигарха. По-моему, то олигархическому обслуживанию в парламенте свободной страны тоже не место,

– констатировала Светлана Кушнир.