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      Коломойский избавился от 7,5 миллиардов долгов перед Приватбанком: решение суда

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      Коломойский избавился от 7,5 миллиардов долгов перед Приватбанком
      Коломойский избавился от 7,5 миллиардов долгов перед Приватбанком / pravda.com.ua

      Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта" и ООО "Аспект". Он признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ответчиками в 2006-2016 годах.

      Соответствующее решение суд принял 4 ноября, пишет Finbalance. По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

      Важно: Завод Коломойского заключил еще одну мировую с "Приватбанком": долги тоже выплатит

      Судьи отметили, что спорными условиями кредитных договоров фактически определено дополнительную плату, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом.

      Как свое решение объяснил суд?

      По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами:

      • проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах;
      • проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, к которым, включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США.

      Судьи считают, что оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, то есть Коломойского.

      Эти пункты увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам,
      – уверены в суде.

      Коллегия судей считает, что "имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора".

      О какой сумме идет речь?

      Совокупный объем упомянутых начислений за "процентами "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 миллиардов гривен, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

      Ранее: Верховный суд запретил взимать с компании Коломойского 1,5 миллиарда гривен: детали дела

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Судьи Деньги Банки Решение суда Игорь Коломойский Приватбанк
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