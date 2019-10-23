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      Коломойский должен отдать "Приватбанку" почти 11 миллионов фунтов стерлингов: решение суда

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      Лондонский суд обязал Коломойского выплатить почти 11 млн фунтов стерлингов "Приватбанку"
      Лондонский суд обязал Коломойского выплатить почти 11 млн фунтов стерлингов "Приватбанку" / Украинская правда

      Апелляционный суд Англии и Уэльса обязал бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить 10,9 миллиона фунтов стерлингов судебных расходов. Это равно 14,01 миллиона долларов.

      Так, банк должен получить от Коломойского 4 миллиона фунтов стерлингов, об этом сообщает пресс-служба банка.

      Знайте больше: Суд Лондона назвал Коломойского фактически преступником, – Фурса

      Еще 2 миллиона фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 миллиона фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

      Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году,
      – пояснили в банке.

      Кроме этого, олигархи и связанные с ними компании должны выплатить "Приватбанку" расходы за слушание дела в предыдущей инстанции. Тогда она стала на сторону Коломойского. В банке считают, что речь идет об около 3,4 миллиона фунтах стерлингов.

      15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка" на решение суда первой инстанции Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

      Подробнее о решении суда:

      • Всемирный арест активов Коломойского продлится.
      • Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах.
      • Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску "Приватбанка" по сути.
      • Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещения полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

      Что известно о деле "Приватбанка"?В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.

      Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.

      Впоследствии суд арестовал активы бывших владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело "Приватбанка" не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Решение суда Приватбанк Игорь Коломойский
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