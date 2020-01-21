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      Коломойский хочет, чтобы его долг в 44 миллиарда списали с Приватбанка

      96 Читати новину українською
      Олигарх Игорь Коломойский / biz.censor.net.ua

      Национальный банк Украины могут лишить права забирать долги по кредитам рефинансирования через взыскание залогового имущества. Соответствующее решение рассмотрит Верховный суд Украины 22 января.

      Верховный суд будет рассматривать жалобу НБУ об отмене решений по делу о взыскании предмета ипотеки с ООО "Гаджибей", связанной с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. Эта компания является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку", об этом сообщили в "НВ".

      Важно! НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на сумму 100 миллионов гривен: детали

      Тогда владельцами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-Западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

      Что известно об исках НБУ против Коломойского?
      В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен.

      Если Верховный суд не удовлетворит кассацию НБУ, то регулятор будет обязан взыскать долги Коломойского со счетов уже государственного "Приватбанка". По информации НБУ, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 миллиарда гривен.

      Национализация "Приватбанка": основное

      • 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кредит Приватбанк НБУ Игорь Коломойский
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