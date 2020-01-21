Коломойский хочет, чтобы его долг в 44 миллиарда списали с Приватбанка

Национальный банк Украины могут лишить права забирать долги по кредитам рефинансирования через взыскание залогового имущества. Соответствующее решение рассмотрит Верховный суд Украины 22 января.

Верховный суд будет рассматривать жалобу НБУ об отмене решений по делу о взыскании предмета ипотеки с ООО "Гаджибей", связанной с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским. Эта компания является залогодателем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку", об этом сообщили в "НВ".

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Тогда владельцами банка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В деле компании "Гаджибей" Хозсуд Одесской области и Северо-Западный апелляционный суд фактически ограничили НБУ в возможностях взыскания долгов по кредитам рефинансирования, отменив возможность возвращать долги путем взыскания залогового имущества. Это противоречит закону "О Национальном банке Украины".

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В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен.

Если Верховный суд не удовлетворит кассацию НБУ, то регулятор будет обязан взыскать долги Коломойского со счетов уже государственного "Приватбанка". По информации НБУ, задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 миллиарда гривен.

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