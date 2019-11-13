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      Коломойский хотел бы вернуть смертную казнь для Порошенко из-за дела "Приватбанка"

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      Коломойский не отказался от идеи вернуть себе "Приватбанк" или получить компенсацию.
      Коломойский не отказался от идеи вернуть себе "Приватбанк" или получить компенсацию. / nv.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что по-прежнему планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию. По словам бизнесмена, такие лица, как пятый президент Петр Порошенко, ответственные за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".

      Поскольку международные инвесторы обеспокоены ролью Коломойского, Президент Украины Владимир Зеленский не раз публично настаивал на том, что он не вернет банк его прежним владельцам. А Коломойский в ответ на эти заявления в интервью The New York Times, что президент врет.

      Читайте также: Коломойский избавился от 7,5 миллиардов долгов перед "ПриватБанком": решение суда

      "Он (Зеленский) знает, что их украли", – сказал Коломойский, говоря о деньгах, которые он и его партнер Геннадий Боголюбов вывели из банка.

      Он (Зеленский) говорит то, что вы все хотите услышать,
      – добавил олигарх.

      При этом Коломойский отрицает, что имеет скрытое воздействие на правительство Зеленского. Но бизнесмен предупредил, что начинает верить в такой свой образ и способен воплотить его в жизнь.

      Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, который строит апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему,
      – сказал Коломойский.

      Как Коломойским потерял "Приватбанк"?

      Экс-хозяины "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов сами, вместе с НБУ, предложили государству национализировать банк из-за больших финансовых проблем в учреждении. Поэтому правительство Украины одобрило соответствующее решение 18 декабря 2016 года. Чтобы спасти "Приватбанк", государство вложило в него более 155 миллиардов гривен.

      Впоследствии экс-хозяева назвали национализацию "Приватбанка" незаконной. И по этому вопросу до сих пор продолжаются судебные споры: в Украине и в зарубежных юрисдикциях.

      18 апреля 2019 года в Киеве суд по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, НБУ и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

      Еще одно резонансное заявление Коломойского: деньги из России могут заменить кредиты МВФ

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Банки Приватбанк Владимир Зеленский Петр Порошенко Игорь Коломойский
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