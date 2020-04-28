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      Коломойский нашел другой способ, как похоронить сотрудничество с МФВ, – Шабунин

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      Шабунін прокоментував ймовірне звільнення Ситника
      Шабунін прокоментував ймовірне звільнення Ситника / 24 канал

      Для олигарха Игоря Коломойского не является главной целью уволить директора НАБУ Артема Сытника. Но таким образом он пытается разорвать сотрудничество Украины с МВФ.

      Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале озвучил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, законопроект, который поддержал комитет Верховной Рады, о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах – это крест не только на НАБУ, но и на украинской экономике.

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      "Так как требование МВФ о независимом НАБУ, в частности его директоре, прописано в прошлой программе МВФ и процедурах. Если условия предыдущих программ откатываются назад, то новые программы не подписываются", – объяснил он.

      Для Коломойского сейчас не вопрос уволить директора НАБУ, который догоняет его с делом "Привата", ему главное разорвать историю с МВФ. В "антиколомойском" законопроекте он уже проиграл, а потому нашел другой способ, как похоронить сотрудничество с МВФ,
      – сказал Шабунин.

      По его словам, проблема не только в Сытнике, потому что ему осталось 2 года занимать эту должность, речь идет о норме в законе, которая будет касаться всех последующих директоров НАБУ.

      "Этот закон дает возможность "клепать" на любого директора НАБУ админпротоколы о коррупции и выбрасывать его с должности. Я напомню, что согласно протоколу, который сейчас есть у Сытника, нельзя уволить даже последнюю секретаршу главы Райгосадминистрации. Между тем ОПЗЖ, партии Порошенко и Тимошенко предлагают уволить за это директора НАБУ", – добавил он.

      Что известно об увольнении Артема Сытника

      • 19 декабря Артем Сытник попал в реестр коррупционеров. По данным следствия, директор НАБУ за чужой счет несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области. Получение таких подарков должно быть задекларировано, а Сытник этого не сделал.
      • Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".
      • 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление об увольнении директора НАБУ, а за день до этого депутаты собрали необходимые подписи.
      • 28 апреля комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Это может позволить отправить в отставку Сытника за нарушение, связанное с коррупцией.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Законодательство Игорь Коломойский Транш МВФ МВФ Артем Сытник НАБУ Новости Украины
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