Коломойский назвал "Днепр" убыточным клубом

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что случилось с ФК "Днепр" в последние годы.

Коломойский заявил, что не планирует иметь футбольный бизнес, поскольку, по его мнению, в Украине футбол практически умер.

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"Азарт есть всегда, просто в наших условиях это теряет смысл. Несоответствие качества и инвестиций тому результату, который ты получаешь. Финал Лиги Европы – лебединая песня. А по большому счету мы ни одного матча Лиги Европы не сыграли в Днепропетровске. Запрет на матчи, отношение Федерации, там все в комплексе было", – сказал Коломойский.

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Кроме того, он отметил, что иногда тратил много на "Днепр", но не настолько, как "Динамо" и "Шахтер". Коломойский заявил, что "Днепр" – это убыточная история: "Сто процентов, она всегда была убыточной".

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