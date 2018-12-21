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      Коломойский назвал "Днепр" убыточным клубом

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Footballski

      Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что случилось с ФК "Днепр" в последние годы.

      Коломойский заявил, что не планирует иметь футбольный бизнес, поскольку, по его мнению, в Украине футбол практически умер.

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      "Азарт есть всегда, просто в наших условиях это теряет смысл. Несоответствие качества и инвестиций тому результату, который ты получаешь. Финал Лиги Европы – лебединая песня. А по большому счету мы ни одного матча Лиги Европы не сыграли в Днепропетровске. Запрет на матчи, отношение Федерации, там все в комплексе было", – сказал Коломойский.

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      Кроме того, он отметил, что иногда тратил много на "Днепр", но не настолько, как "Динамо" и "Шахтер". Коломойский заявил, что "Днепр" – это убыточная история: "Сто процентов, она всегда была убыточной".

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Игорь Коломойский
      Источник: 24 Канал
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