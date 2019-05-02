Коломойский назвал главные цели касательно " Приватбанка"

Игорь Коломойский подал пять новых судебных исков по "Приватбанку". Однако возвращение банка не является главной целью миллиардера.

В интервью программы "Наши деньги" Игорь Коломойский сказал, что ему сейчас все равно на "Приватбанк" и он не требует его возврата.

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"Я же говорил, мне все равно на него, но дайте компенсацию. Первая задача суда – это сказать правильно, что меня ограбили или это все было чисто", – заявил олигарх.

Он пояснил, что два миллиарда долларов компенсации – это собственные деньги, которые были положены в капитал.

"Если будет установлено, что была неправильная национализация, то будет реституция. Если мы скажем, что нам банк не нужен и оставьте себе его, потому что у вас там 150 миллиардов "фантиков" лежит, то есть облигации, которая не монетизирована. Если вам мало государственных банков и вы хотите еще "Приват", то оставьте его себе, но отдайте нам наш капитал, который мы внесли. Только ровно столько, сколько мы туда внесли", – рассказал миллиардер.

Деньги должен отдать новый владелец – это Министерство финансов, то есть государство. Только на патриотические чувства не надо давить, анализируем юридическую ситуацию. Мне не надо говорить, что кто-то голодает или не хватает на армию, а я буду получать два миллиарда. Я не спешу – мне надо признать факт, что меня ограбили и на сколько. И желательно наказать тех, кто, как и зачем это сделал,

– сказал олигарх.

По словам Коломойского, он не забирал бы эту компенсацию, а возможно разменял бы на что-нибудь: "Это уже вопрос переговорный, к примеру, приняли бы какие-то облигации, потом могли бы их использовать как инструмент",

Мы хотим, чтобы, во-первых, был справедливый вердикт. Во-вторых, чтобы были наказаны виновники, кто это сделал. А в-третьих, отдайте нам эту потрепанную, никому не нужную собственность, ибо тот банк он уже вообще ничего не стоит, – заявил Коломойский.

Как сейчас разворачиваются события по "Приватбанку"?

Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

Какие еще решения по делу "Приватбанка" принял суд:

19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц;

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и "Приватбанка". Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.