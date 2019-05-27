Коломойский оценил шансы дальнейшего пребывания в Украине
Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что его будущее в Украине зависит от успешности на своем посту президента Владимира Зеленского и от того, насколько планы гаранта сработают.
Коломойский и его возвращения в Украину: что об этом известно
Игорь Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Как объяснял предприниматель, так долго он не возвращался сюда из-за судов, связанных с "Приватбанком". Кроме того, бизнесмен заявлял, что опасается, если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать. Вполне вероятно, причиной таких слов был его конфликт с пятым украинским президентом Петром Порошенко.
Читайте также: Коломойский хочет, чтобы Зеленский объявил дефолт в Украине
Известно, что предприниматель вне Украины сначала проживал в Женеве (Швейцария), однако в 2018 году перебрался в Израиль, где впоследствии и устроил себе офис для ведения дел. Олигарх неоднократно уверял, что намерен вернуться в Швейцарию, однако это так и не произошло. Переезд в Израиль Коломойский объяснял семейными обстоятельствами.
О своем возвращении в Украину Коломойский начал говорить в середине апреля 2018 года, когда шансы Зеленского стать президентом были очень высокими. В общем связь между Коломойским и Зеленским очевидна. Хотя, оба заявляют о том, что их отношения – всего лишь партнерские и в рамках бизнеса, но, по информации СМИ, адвокат Коломойского Андрей Богдан представлял кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команду на официальных встречах, продолжая системно летать к олигарху. Уже после избрания Зеленского президентом Богдан вместе с бывшим шоуменом участвовал в различных мероприятиях и в конце концов возглавил Администрацию президента.
Вернулся Коломойский в Украину в ночь на 16 мая – за несколько дней до инаугурации Зеленского. Вечером того же дня он прибыл в Киев. По информации проекта "Схемы", на борту самолета, которым он прилетел на родину, вместе с ним находились народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич. Оба неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле накануне второго тура выборов президента. Добавим, что Миндич также является соратником Коломойского и имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах.
Читайте также: Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
Касаемо своего будущего в Украине олигарх в комментарии The Financial Times отметил, что оно зависит от успешности Зеленского на должности президента. Ранее богач заявлял, что планирует в Украине остаться, как минимум, на ближайшие пять лет.
Если планы Зеленского сработают, мне будут симпатизировать. Даже если я останусь ни при чем. Если Зеленский не сможет, я стану дьяволом во плоти. Даже если пальцем не пошевелю,
– заявил Коломойский.
Планы Коломойский по Украине
Здесь он, в частности, собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ – национализации "ПриватБанка" недвижимость находилась в его залоге, но впоследствии банк предоставил ее в обеспечение кредита рефинансирования.
Кроме того, специалисты предполагают, что Коломойский имеет определенные планы на "Приватбанк". Сам олигарх уверял, что банк ему не нужен, а он лишь хочет вернуть 2 миллиарда долларов, которые находились там во время национализации. Зеленский в свою очередь заявлял, что не будет возвращать "Приватбанк" Коломойскому, поскольку тот сейчас является государственным учреждением.
По мнению экономиста Сергея Фурсы, физически Коломойский вернуть "Приватбанк не сможет. Специалист говорит, что после апелляций банк может быть ликвидирован, ведь государство заберет эти деньги, которые оно внесло в капитал банка. В итоге" Приватбанк "станет неплатежеспособным.
Обратите внимание:
О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским
Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины