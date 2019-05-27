Коломойский оценил шансы дальнейшего пребывания в Украине

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что его будущее в Украине зависит от успешности на своем посту президента Владимира Зеленского и от того, насколько планы гаранта сработают.

Коломойский и его возвращения в Украину: что об этом известно

Игорь Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Как объяснял предприниматель, так долго он не возвращался сюда из-за судов, связанных с "Приватбанком". Кроме того, бизнесмен заявлял, что опасается, если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать. Вполне вероятно, причиной таких слов был его конфликт с пятым украинским президентом Петром Порошенко.

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Известно, что предприниматель вне Украины сначала проживал в Женеве (Швейцария), однако в 2018 году перебрался в Израиль , где впоследствии и устроил себе офис для ведения дел. Олигарх неоднократно уверял, что намерен вернуться в Швейцарию, однако это так и не произошло. П ереезд в Израиль Коломойский объяснял семейными обстоятельствами.

О своем возвращении в Украину Коломойский начал говорить в середине апреля 2018 года, когда шансы Зеленского стать президентом были очень высокими. В общем связь между Коломойским и Зеленским очевидна. Хотя, оба заявляют о том, что их отношения – всего лишь партнерские и в рамках бизнеса, но, по информации СМИ, адвокат Коломойского Андрей Богдан представлял кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команду на официальных встречах, продолжая системно летать к олигарху. Уже после избрания Зеленского президентом Богдан вместе с бывшим шоуменом участвовал в различных мероприятиях и в конце концов возглавил Администрацию президента .

Вернулся Коломойский в Украину в ночь на 16 мая – за несколько дней до инаугурации Зеленского. Вечером того же дня он прибыл в Киев. По информации проекта "Схемы", на борту самолета, которым он прилетел на родину, вместе с ним находились народный депутат от партии "Возрождение" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич. Оба неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле накануне второго тура выборов президента. Добавим, что Миндич также является соратником Коломойского и имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах.

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Касаемо своего будущего в Украине олигарх в комментарии The Financial Times отметил, что оно зависит от успешности Зеленского на должности президента. Ранее богач заявлял, что планирует в Украине остаться, как минимум, на ближайшие пять лет.

Если планы Зеленского сработают, мне будут симпатизировать. Даже если я останусь ни при чем. Если Зеленский не сможет, я стану дьяволом во плоти. Даже если пальцем не пошевелю,

– заявил Коломойский.

Планы Коломойский по Украине

Здесь он, в частности, собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ – национализации "ПриватБанка" недвижимость находилась в его залоге, но впоследствии банк предоставил ее в обеспечение кредита рефинансирования.

Кроме того, специалисты предполагают, что Коломойский имеет определенные планы на "Приватбанк" . Сам олигарх уверял, что банк ему не нужен, а он лишь хочет вернуть 2 миллиарда долларов, которые находились там во время национализации. Зеленский в свою очередь заявлял, что не будет возвращать "Приватбанк" Коломойскому, поскольку тот сейчас является государственным учреждением.

По мнению экономиста Сергея Фурсы , физически Коломойский вернуть "Приватбанк не сможет. Специалист говорит, что после апелляций банк может быть ликвидирован, ведь государство заберет эти деньги, которые оно внесло в капитал банка. В итоге" Приватбанк "станет неплатежеспособным.