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      Коломойский окончательно проиграл суды НБУ и Приватбанку на сумму более 2,6 миллиарда гривен

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Светлицкий Сергей

      Национальный банк Украины и Приватбанк выиграли в суде иски к компаниям, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно по рефинансированию, которые НБУ выдал Приватбанку.

      Юрист Нацбанка сообщил изданию "Новое время", что НБУ и Приватбанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании "Тровелко".

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      14 мая 2019 Большая палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и Приватбанка о обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательствами Приватбанка погасить задолженность перед НБУ,
      – сообщил юрист НБУ.

      Целью исков, которых в целом было подано около 30, являлось освобождение от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя – Игоря Коломойского.

      Суды рассматривали иски с 2017 года. Сначала они были удовлетворены, однако затем их отменили вышестоящие инстанции.

      Так, Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда отменил предыдущие судебные решения поддержав НБУ и Приватбанка, Северный апелляционный хозяйственный суд также принял сторону регулятора.

      После этого, однако, имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую Палату Верховного Суда, однако и там они получили отказ.

      Следовательно, с учетом положений хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах.

      Отмечается, что судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босой принял решение перенести рассмотрение дела о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк выдал Приватбанку 9,2 миллиарда гривен и личных поручительств за ними Коломойского на 30 мая.

      Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым былы расторгнуты договора личных поручительств олигарха по соответствующему рефинансированию, полученных при национализации Приватбанка.

      НБУ на основании личных поручительств Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

      В то же время 20 мая Хозяйственный суд не признал иски Коломойского против НБУ заведомо ложными.

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      Как разворачиваются события касаемо "Приватбанка"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

      * 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученным до его национализации.

      • 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Читайте интервью Bihus.info с Коломойским:
      О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским

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      Теги: Игорь Коломойский Приватбанк НБУ Новости Украины
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