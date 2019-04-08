Коломойский отсудит у украинцев 2 миллиарда, если выиграет удобный для него кандидат, – Фурса

Игорь Коломойский в интервью ВВС заявил, что он хочет от Украины компенсации в два миллиарда долларов за национализацию "Приватбанка". В случае победы кандидата, который близок ему по духу, не исключено, что олигарх сможет получить эти деньги. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

Много сейчас говорим о том, что независимо от того, или останется Порошенко на второй срок, или Зеленский станет следующим президентом, у ни одного из них нет шансов досидеть свой срок до конца. Мол, действующий президент за предыдущие годы накопил кучу вопросов, за которые придется отвечать, а шоумен – просто не справится. Такие мнения звучали от многих гостей, в том числе и во время избирательного марафона в этой студии. Мол, бояться этого не стоит. Ведь это – своеобразный путь эволюции общества. А как насчет экономики? Переживет ли она еще одну революцию?

Давай оставим такие прогнозы на совести этих политологов. Их хлебом не корми – дай выдумать что-то новое. Я думаю, что после последнего Майдана желание получить еще новый – ни у кого нет. Потому что он до сих пор еще всем болит. Это был не такой праздник, как в 2004 году.

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А что касается экономики, то, к сожалению, у нас запасы прочности на эксперименты просто физически нет. Если Британия может позволить себе Brexit, американцы могут позволить себе Трампа, то мы не можем себе позволить неответственного президента. Так, например, если мы потеряем сотрудничество с МВФ (в результате каких-либо решений), то нас ждет дефолт. А дефолт – это очень негативные последствия, при чем, гораздо хуже, чем мы имели в 2014 году.

А относительно сотрудничества с МВФ. Якобы сначала Зеленскому закидали, что его главный герой Голобородько в сериале "Слуга народа" говорит, мол, что МВФ нам не нужен. Когда уже непосредственно на встрече с Зеленским бизнесмены спросили, то он сказал что "нет-нет, будем сотрудничать с МВФ". И тут что интересно. Игорь Коломойский, которого считают финансистом и главным спонсором предвыборной кампании Зеленского, так же говорил, что МВФ Украине не нужен и давно бы лучше было бы объявить дефолт. Как объясните эту позицию?

Мы видели еще и новую позицию господина Коломойского, который в интервью BBC заявил, что он ждет выплату на два миллиарда долларов от Украины. И что он обвиняет как Украину, так и МВФ в том, что у него незаконно забрали "ПриватБанк". В таком случае, если мы все оплатим господину Коломойскому, то это будут деньги из государственного бюджета, то есть деньги налогоплательщиков. Сейчас, на самом деле, ситуация обратная, потому что Коломойский должен нам вернуть те пять миллиардов долларов, которые мы вложили, чтобы спасти "ПриватБанк" при национализации.

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Было два выхода: национализация или ликвидация. Вот если бы была ликвидация "Приватбанка", мы бы сейчас не разговаривали о курсе 27, например. Там можно было бы лететь и лететь (речь идет о курсе – 24 канал). Это бы просто привело к банковскому кризису, к панике – там можно было бы увидеть все, что угодно. Поэтому да, это был дорогой вариант – национализация – но он реально спасал от глубокого кризиса. И вместо того, чтобы получить или скачать эти деньги с Коломойского через суды, мы сейчас сталкиваемся с противоположной картиной: Коломойский выходит и говорит, что сейчас вы мне еще заплатите 2 миллиарда долларов.

То есть это такой встречный иск?

Это не то чтобы встречный иск. Выглядит так, что сейчас он с позиции силы говорит, что именно он ждет от Украины двух миллиардов долларов. И плюс обвиняет в национализации "Приватбанка" МВФ. А тут очень важный момент. Ведь это действительно было частью программы МВФ. Это была одна из важнейших реформ. Недавно даже в Твиттере американского посольства говорилось прямым текстом: национализация "Приватбанка" была очень важна, и мы отмечаем, что это было правильным шагом на пути к реформам. Если вдруг произойдет тот сценарий, который пропагандирует Коломойский – о возвращении ему денег, о признании какой-то компенсации – это просто разрушит наше сотрудничество с МВФ. Потому что в таких условиях МВФ не будет сотрудничать. Он уйдет. Во-первых, мы оплатим Коломойскому два миллиарда. А во-вторых, мы опять же получим экономический кризис из-за того, что уйдет МВФ.

Сегодня появилась информация в американских медиа, что Коломойским заинтересовалось ФБР: вменяют ряд финансовых преступлений по всему миру, в частности отмывание средств. Пока что олигарху не предъявили обвинения, хотя расследование идет давно. Да и сделать это будет трудно, ведь сам он уже долгое время скрывается в Израиле. Но правильно ли я понимаю, что даже оттуда он может подать иск против государства Украина. Как вы оцениваете его шансы получить эти два миллиарда?

В случае победы кандидата, который близок ему по духу, я не исключаю этого. Потому что мы понимаем, что это решение будет получено в украинских судах. А как влияет господин Коломойский на украинские суды при отсутствии политической воли остановить его – мы вполне можем представить. Поэтому, я думаю, что это вполне вероятный сценарий. Судиться он может. Потому что он сейчас судится в Лондоне. В Лондоне есть иск тот самый на те миллиарды, которые мы должны забрать у Коломойского. Потому что сейчас, собственно, все активы Коломойского заморожены. Конечно, у него есть там кое-что неучтенное – результат чего мы сейчас видим в Украине. Но в общем судиться он может и он будет. В случае положительного для него результата выборов в Украине, он выиграет это дело. Может выиграть, по крайней мере.

Вернемся к выборам. Сегодня Зеленский опубликовал обращение, что он готов на дебаты, мол, давайте задавайте свои вопросы, которые у вас накопились за пять лет к Порошенко. Есть ли у вас вопросы, как финансового аналитика, к обоим кандидатам? Вы как-то отметили, что нам стоит понимать: несмотря на то, кто придет, надо знать какой должна быть программа по всем сферам. Что сегодня важнее услышать нам – зрителям, избирателям – и на что надо обратить внимание, чтобы сделать выбор?

Во-первых, я не верю, что состоятся дебаты и мы услышим это. Потому что мы видим, как Зеленский всячески превращает в фарс всю идею дебатов для того, чтобы просто избежать этого разговора.

Что касается вопросов, то ключевой с экономической стороны – это сотрудничество с МВФ. Не с экономической – это интеграция в НАТО и безповоротный курс в ЕС. Здесь Зеленский отвечает, мол, "да, но референдум". А мы знаем, что все что сказано до "но" – оно ни о чем. Критически важно услышать такие мировоззренческие вещи.

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Например, в программе Зеленского есть рынок земли. И господин Порошенко декларирует, что он за рынок земли. Это одна из важнейших реформ в Украине. Я бы предпочел, чтобы каждый из них сейчас вышел и сказал: "Да, я за рынок земли и я вижу его таким". И это должно быть сделано перед выборами.

Для меня очень важно, поддерживает ли кандидат Ульяну Супрун (ибо это медицинская реформа и отсутствие коррупции в медицине – 24 канал). Но есть еще ценносный аспект. Мы видим всех этих людей, которые против Ульяны Супрун – их всех можно просто в зоопарк выставлять. Там вся эта цепочка "крепких хозяйственников" и "удачных регионалов". И поэтому я хочу знать, поддерживает ли каждый из этих кандидатов Уляну Супрун, поддерживает ли Шуфрича, условно говоря.

Я хочу видеть мнение о реформе СБУ и о переходе к Службе финансовых расследований.

Это такие ключевые вещи. Но все же главное – это сотрудничество с МВФ, это интеграция, это Ульяна Супрун и это рынок земли.

Вы говорили, если мы не получим кредит от МВФ, то возможен дефолт в Украине. А раньше говорили о том, что Запад не заинтересован в дефолте в Украине. Что будет преобладать на чашах весов?

Это суперубеждение украинской элиты, что нам все равно помогут, чтобы мы не делали. Это понимание себя как "пупа Земли". Мы не "пуп Земли". Это так не работает. Если вы делаете прямо противоположные вещи чем те, что вы обещали, если вы просто плюете всем в лицо – никто не будет с вами сотрудничать. Вот, например, приняли решение Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. И это сейчас самая большая преграда для сотрудничества с МВФ.

Налоговая амнистия также противоположит сотрудничеству с МВФ (пункт, который есть в программе Зеленского, о налоговой амнистии для бизнеса – 24 канал). Вопросы для бизнеса или только эта амнистия? Потому что даже если мы будем когда-то делать налоговую амнистию, ее надо сделать уже после того, как налоговую реформировали. Когда будет так: вот это грань, после этого мы все платим налоги.

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Просто так сделать налоговую амнистию – это люди легализуют средства, скажут "спасибо", потому что у них сейчас проблемы с финансовым мониторингом, с банками. Почему сейчас все эти депутаты декларируют кучу кэша? Не потому что они не доверяют банкам. Потому что банки в них деньги взять не могут. Потому что они не могут сказать банкам, где они. А вот они проведут амнистию и покажут: вот! Мол, у меня все легально. И после этого мы можем забыть, кстати, о борьбе с коррупцией. Потому что условный Ляшко задекларирует все, что у него есть, и затем незаконным обогащением вы его не поймаете. Поэтому, налоговая амнистия – это очень опасно.

Если мы теряем кредитование МВФ, каким может быть курс доллара?

Любой, на самом деле. Может быть в два, в три раза выше. Сейчас курс соответствует текущему рыночному. Но опять же, если у нас дефолт – это дефолт. Все побежали, и я побежал. Дальше нет каких-либо границ, которые бы определяли справедливый курс, когда вы не платите по собственным долгам. Поэтому там может быть и 40, 50, 60 – какой-либо.