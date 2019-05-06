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      Коломойский собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ

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      Коломойский обжалует решение о передаче недвижимости в Днепре НБУ
      Коломойский обжалует решение о передаче недвижимости в Днепре НБУ / Фото из открытых источников

      Национальный банк Украины отсудил у компании "Арлан", которая принадлежит бывшим владельцам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение – Центральный апелляционный хозяйственный суд уже открыл соответствующее производство.

      До национализации "Приватбанка" недвижимость находилась в его залоге, впоследствии банк предоставил ее в обеспечение кредита рефинансирования, пишет Finbalance.

      Читайте также: Договора не было, – Коломойский о национализации "Приватбанка"

      В Суде Нацбанк отсудил ее для того, чтобы ей погасить кредит рефинансирования. В частности, речь идет о нежилом помещении на цокольном этаже в одном из админ зданий Днепра площадью 573,7 квадратных метров.

      Помещение расположено по адресу улица Святослава Храброго, 27. Там же расположено отделение "Приватбанка".


      Скриншот этого адреса в Днепре из Google Maps

      Узнать о решении относительно конфискации у Коломойского и Боголюбова имущества удалось только благодаря открытию апелляционного производства. В июне 2018 года, когда хозсуд впервые рассматривал иск "Приватбанка" начальная стоимость данного имущества для продажи оценивалась в 17,68 миллиона гривен.

      За несколько дней до выборов суды приняли три решения относительно "Приватбанка" в пользу Игоря Коломойского:

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      Кроме того, 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда не отказывается.

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      Теги: Новости Украины Судьи Игорь Коломойский Новости Днепра НБУ Приватбанк Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
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