Коломойский собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ

Национальный банк Украины отсудил у компании "Арлан", которая принадлежит бывшим владельцам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, недвижимость в Днепре. Олигархи подали апелляцию на это решение – Центральный апелляционный хозяйственный суд уже открыл соответствующее производство.

До национализации "Приватбанка" недвижимость находилась в его залоге, впоследствии банк предоставил ее в обеспечение кредита рефинансирования, пишет Finbalance.

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В Суде Нацбанк отсудил ее для того, чтобы ей погасить кредит рефинансирования. В частности, речь идет о нежилом помещении на цокольном этаже в одном из админ зданий Днепра площадью 573,7 квадратных метров.

Помещение расположено по адресу улица Святослава Храброго, 27. Там же расположено отделение "Приватбанка".



Скриншот этого адреса в Днепре из Google Maps

Узнать о решении относительно конфискации у Коломойского и Боголюбова имущества удалось только благодаря открытию апелляционного производства. В июне 2018 года, когда хозсуд впервые рассматривал иск "Приватбанка" начальная стоимость данного имущества для продажи оценивалась в 17,68 миллиона гривен.

За несколько дней до выборов суды приняли три решения относительно "Приватбанка" в пользу Игоря Коломойского:

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

Кроме того, 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда не отказывается.