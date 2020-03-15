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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Коломойский в проигрыше, коронавирусная угроза и путинская ловушка для Зеленского: блоги недели

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Коломойский угроза для страны, объясняем опасность коронавируса и как вода в Крым может стать камнем преткновения для Зеленского.

      1. Коломойському не пощастило: МВФ буде, дефолту не буде



      Коронавірус та нафтовий ціновий шок стали подарунком долі для всіх в Україні, кого хвилює продовження нормальної і передбачуваної співпраці із західними кредиторами.

      Чому виникла загроза дефолту в Україні?

      2. Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен



      Як нам усім треба міняти поведінку через COVID-19. Просто "не панікувати" мало. І ні, це не "як грип".

      Все про коронавірус в Україні та світі.

      3. В обійми дефолту: чому Коломойський і посіпаки штовхають Україну на самогубство



      Дефолт – це завжди боляче. Це остання міра. Коли до неї доходить, ніхто не щасливий. Абсолютно ніхто. Крім, хіба що, Коломойського і компанії, які відчувають небувале полегшення.

      Що таке дефолт –  читайте тут!

      4. Путін закладає міну для Зеленського



      Суперечливі заяви представників української влади щодо можливості відновлення поставок води в окупований Крим навряд чи можна вважати теоретичним обговоренням проблеми, для якої немає ніяких реальних приводів.

      Вода в Крим –  все, що треба знати.

      5. Путін боїться "армії, мови, віри"

      путін

      Володимир Путін вирішив бути завжди. Після того, як Держдума "обнулила" йому президентські терміни – він отримав право ще на дві каденції. Відтепер його горизонт – це 2036 рік.

      Більше матеріалів про Путіна –  тут.

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости политики Новости Украины Публикации Владимир Путин МВФ Владимир Зеленский Аннексия Крыма Вода в Крыму Олександр Дубинский Обвал цен на нефть Игорь Коломойский
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