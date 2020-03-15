Коломойский в проигрыше, коронавирусная угроза и путинская ловушка для Зеленского: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – почему Коломойский угроза для страны, объясняем опасность коронавируса и как вода в Крым может стать камнем преткновения для Зеленского.

1. Коломойському не пощастило: МВФ буде, дефолту не буде







Коронавірус та нафтовий ціновий шок стали подарунком долі для всіх в Україні, кого хвилює продовження нормальної і передбачуваної співпраці із західними кредиторами.



Чому виникла загроза дефолту в Україні?

2. Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен







Як нам усім треба міняти поведінку через COVID-19. Просто "не панікувати" мало. І ні, це не "як грип".



Все про коронавірус в Україні та світі.

3. В обійми дефолту: чому Коломойський і посіпаки штовхають Україну на самогубство







Дефолт – це завжди боляче. Це остання міра. Коли до неї доходить, ніхто не щасливий. Абсолютно ніхто. Крім, хіба що, Коломойського і компанії, які відчувають небувале полегшення.



Що таке дефолт – читайте тут!

4. Путін закладає міну для Зеленського







Суперечливі заяви представників української влади щодо можливості відновлення поставок води в окупований Крим навряд чи можна вважати теоретичним обговоренням проблеми, для якої немає ніяких реальних приводів.



Вода в Крим – все, що треба знати.

5. Путін боїться "армії, мови, віри"







Володимир Путін вирішив бути завжди. Після того, як Держдума "обнулила" йому президентські терміни – він отримав право ще на дві каденції. Відтепер його горизонт – це 2036 рік.



Більше матеріалів про Путіна – тут.