Коломойский защищал и будет защищать свою позицию, – Гончарук о деле "Приватбанка"

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что много раз встречался с Игорем Коломойским, и убежден, что олигарх и дальше будет отстаивать свою позицию по "Приватбанку".

У него свои интересы, и он вряд ли от них отступит. Об этом экс-премьер отметил в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

Первую часть интервью с Гончаруком читайте здесь О деле "Приватбанка", встречах с Коломойским и возможности дефолта

"Залезть кому-то в голову невозможно. Но Коломойский, очевидно, считает, что национализация "Приватбанка" была незаконной, что в отношении него было совершено преступление, и это решение принималось по политическим мотивам", – пояснил Гончарук.

Он эту позицию защищает и, я так понимаю, что будет защищать. У каждого крупного бизнесмена в этой стране есть какие-то интересы,

– подчеркнул экс-премьер.

Он добавил, что когда его правительство работало по любому объекту рынка, таких конфликтных ситуаций было десятки, а то и сотни. "Например, закрытие игорного бизнеса. Как вы думаете, были ли люди, которые с этого были недовольны? Закрытие нелегальных заправок. Были люди, которые с этого наживались, которые были против? С 1 февраля у нас фактически все дерево продается через онлайн-аукционы, схематоз закончился. Были люди, которые против этого протестовали? Конечно, да. Таких примеров я могу привести десятки", – отметил Гончарук.

Что известно о национализации "Приватбанка"

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.



Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. Сейчас по делу "Приватбанка" продолжается более 600 судов различного уровня.

Также он продолжил, что сотрудничество с МВФ сейчас важно для Украины. Для этого необходимо продолжать двигаться в заданном курсе, в частности – принять так называемый "антиколомойский" законопроект.

"Этот законопроект на самом деле гораздо шире, чем просто о "Приватбанке", о Коломойском или каких-то отдельных акционерах. У нас в Украине вообще, для понимания так откровенно, более чем 500 миллиардов проблемных кредитов в банковской системе. И огромное количество банков было выведено с рынка национальным банком, поэтому это очень суженное понимание только в контексте "Приватбанка". Но да, это правда, что МВФ именно в этом законе сейчас видит основное препятствие для дальнейшего сотрудничества", – пояснил экс-премьер.

Почему законопроект называют "антиколомойским"

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Смотрите видео интервью с Алексеем Гончаруком в программе "Перекрестный допрос"