Коломойского уличили во лжи в интервью журналистам Bihus.info

Журналисты проекта VoxCheck проверили слова украинского олигарха Игоря Коломойского в интервью журналистам программы "Наши деньги". Оказалось, что не все его заявления правдивы.

В 2016 г. журналисты VoxCheck проверили 1300 цитат 130 украинских политиков. Видеоверсия проекта – это совместный продукт с "Громадским".

Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

Правда

В интервью Коломойский вспоминал о национализации "Приватбанка"

Мы подписали не договор, а обращение к премьер-министру. О том, что в сложившейся ситуации мы предлагаем национализировать "Приватбанк", потому что не в состоянии удерживать его.

Так, акционеры банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в декабре 2016 года обратились к Владимиру Гройсману, чтобы государство приобрело и докапитализировало "Приватбанк". Они сделали это "во избежание системной угрозы для экономики государства и минимизации убытков".

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

Неправда

Слова Коломойского о "Приватбанке":

Тот банк уже вообще ничего не стоит после трех лет управления этим большим менеджментом.

По итогам работы в 2018 году, "Приватбанк" получил 12,79 миллиарда гривен чистой прибыли. Такие данные обнародовали в финансовом отчете банка. Это – лучший результат работы банка как минимум с 2008 года.

Неправда

Утверждение Коломойского о населении Украины:

Потери населения в Украине за пять лет составили 13 миллионов человек. 1 декабря 2013 года нас насчитывалось 46 миллионов. По состоянию на 1 апреля или 1 мая в стране живет 32 миллиона человек.

По данным Госстата, в декабре 2013 года в Украине проживало приблизительно 45 миллионов человек в марте 2019 года – 42 миллиона, а не 32, как говорит Коломойский.

Что такое VoxUkraine и VoxCheck?

VoxUkraine – независимая аналитическая платформа, основанная после Революции Достоинства в 2014 году группой квалифицированных экономистов и юристов из разных стран. Цель создания – повышать уровень экономической дискуссии в Украине, способствовать улучшению качества экономических решений для роста благосостояния украинцев. VoxCheck – независимый фактчек-проект VoxUkraine, который проверяет высказывания политиков на правдивость.

Вторая часть интервью с украинским олигархом: смотрите видео