Коломойському немає що втрачати: чим небезпечний сценарій олігарха

Сергій Шахов – перший депутат, в якого виявлено коронавірус, запустив ланцюгову реакцію. Депутати побоюються виходити на роботу. А на кону – економічне виживання України та інтереси олігарха, який хоче повернути собі "Приватбанк".

Вплив пандемії на українську економіку

Епідемія коронавірусу буде мати серйозні наслідки для економіки України. Знецінення гривні — це лише початок. За оцінкою ексміністра економіки Тимофія Милованова, пів мільйона осіб можуть втратити роботу. Офіційне безробіття в Китаї, який пережив епідемію, зросло на 1%.

Интересно Безславний кінець гучної справи: замах на Шокіна виявився фейком

Але при цьому неофіційно працевлаштовані також втратили кошти для існування. Особливо вразливими виявилися галузі постійного контакту зі споживачами – торгівлі, дрібного ремонту, харчування, готелів та транспорту.

Моделювання процесів в Україні можна здійснити шляхом проведення аналогії з Китаєм. Там, нагадаю, роботу втратять від чверті до половини неформально зайнятих працівників в найбільш вразливих галузях. І це на додачу до офіційного зростання безробіття.

Так само, за прогнозом Милованова, станеться в Україні. Тому навіть за консервативного сценарію без роботи можуть залишитися від 175 до 350 тисяч українців. Очевидно, що готуватися цього Україна має вже зараз.

Єдиним способом врятуватися є допомога міжнародних донорів – МВФ та Світового банку. Програма з МВФ може стати сигналом для інших кредиторів та власників українських боргів, що з нами можна мати справу. Тому панічні настрої мігруючих фінансових потоків мають бути зупинені.

Але навіть в розпал кризи з коронавірусом в Україні продовжує діяти лобі, яке закликає до дефолту. Осередком цього шкідливого сценарію є група Коломойського, а медійним рупором – його "говоряща голова", депутат Олександр Дубінський.



Народний депутат Олександр Дубінський

Їхній інтерес далекий від інтересів громадян: дефолт потрібен Коломойському, бо цей сценарій зруйнує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. А це зніме необхідність ухвалення двох законів та дотримання ще двох правил, які є умовами грошей від МВФ.

К теме Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському

Коломойському потрібно поламати мости співпраці з МВФ. Адже тоді Україні не треба буде ухвалювати закон, що унеможливить повернення "Приватбанку" його ексвласнику. Тобто, агітуючи за дефолт, Коломойський та його медіа-повії відстоюють свій цілком меркантильний інтерес.

І якщо у випадку з депутатами це є неприйнятним, до олігарха якраз питань немає – це його цілком природний стан: ламати державні інституції під свої інтереси. Це запит до керівників держави — поставити знахабнілого олігарха на місце.

Що може зруйнувати співпрацю з МВФ

Окрім закону, що зруйнує надії Коломойського на "Приватбанк", є ще один закон, який поки блокує співпрацю з МВФ. Це ринок землі, запровадити який обіцяла ще Юлія Тимошенко за часів свого другого прем'єрства 12 років тому.

Що відомо про земельну реформу в Україні?Ще у листопаді 2019 року Рада ухвалила законопроєкт про запровадження ринку землі в Україні. Нині парламент розглядає його у другому читанні. Втім до законопроєкту зареєстровано понад 4 тисячі правок, з яких поки розглянули лише 3 тисячі. Законопроєкт передбачає, що купувати землю зможуть лише українці і компанії, засновані українцями. Питання про можливість купівлі землі іноземцями винесуть на референдум. Одна людина зможе володіти землею обсягом не більше, ніж 10 тисяч гектарів.

На диво, проти ринку якраз Коломойський та його депутатський десант. Це теж абсурдно, оскільки в логіці бізнесу ринок є благом для України.

Розповіді про аграрні монополії з його вуст смішні – в депутатській групі Коломойського "За майбутнє", що об'єднала мажоритарників, є представники якраз аграрної олігархії. А ще МВФ вимагає від України дотриматися ще двох правил – нічого не міняти в питаннях НАБУ та Нацбанку.

Перше – не ухвалювати закон, який би спрощував процедуру зміни керівника Антикорупційного бюро. І друге – не усувати нинішнього керівника Нацбанку, який має бути незалежний від уряду з його спокусами включати друкарський верстат.

І, як на диво, в цих двох питаннях теж активне лобі Коломойського. Саме депутати Коломойського на чолі з Дубінським ведуть війну з керівником НАБУ Артемом Ситником, вимагаючи його відставки. І вони ж вимагають відставити голову Нацбанку Якова Смолія.



Артем Ситник та Яків Смолій / Колаж 24 каналу

Але і тут є пояснення цинічної поведінки олігарха. Йому потрібно прибрати голову НАБУ, тому що декілька місяців тому в Антикорупційне бюро передали справу "Приватбанку", знекровленого Коломойським.

Обратите внимание Ситника хочуть прибрати: навіщо це "слугам народу", Коломойському та Авакову

Крім того, на стадії погодження підозр перебуває справа про розграбунок компанії "Укрнафта", коли її очолювали люди того самого Коломойського. Ясно, що за ці діяння він не бажає нести відповідальність. А значить, треба дестабілізувати все НАБУ шляхом усунення керівництва.

Нелюбов Коломойського до Смолія полягає в тому, що Нацбанк не підіграє йому в сценарії продажу "Промінвестбанку" в Україні.

Олігарх хоче продати банк та погасити перед собою заборгованість РФ за рішенням міжнародного арбітражу у Гаазі, який присудив олігарху компенсацію за втрату активів під час анексії Криму.

Але звільнення Смолія автоматично зробить неможливим укладення договору з МВФ, оскільки голова Нацбанку має скріпити його своїм підписом. В нинішніх умовах парламент фізично може не зібратися на засідання – тепер депутатами Ради керує паніка.

Довідка. У Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть дозволити дистанційну роботу парламенту. Мовиться про режим відеоконференції на час пандемії коронавірусу. Рада не перебуває на карантині, нардепи працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання.

Після інфікування Сергія Шахова нардепи бояться виходити на вулицю, не те що в Раду. Це значить, сесії Ради скоро не буде просто тому, що депутатами заволодів страх. Значить, не варто очікувати прийняття закону по землі і прийняття закону з неповернення "Приватбанку" Коломойському.

Що відомо про коронавірус у Шахова?18 березня народному депутату Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції. Згодом коронавірус виявили і в дружини депутата.



За його словами, після повернення із-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами. Тож усі контактні особи мали пройти перевірку. Сам Шахов досі перебував на самоізоляції.

Це все створює ризики з отриманням фінансування МВФ. Але це автоматично може створити передумови для дефолту, за який агітує олігарх. Хоча Україна не має жодних підстав для цього: зараз коефіцієнт боргу до ВВП становить лише 50%.

Читайте также Аваков консолідує владу і плете інтриги: що запланував "вічний" міністр

Ну і держава має 25 мільярдів доларів у валютних резервах НБУ. Тому перед Україною скоро постане простий, але водночас складний вибір. Або грати в сценарій олігарха, якому немає чого втрачати. Або прийняти два закони про землю та банки та дати спокій НАБУ і Нацбанку, а за цим отримати мільярди допомоги, які критично важливі для виживання України в умовах глобальної кризи.