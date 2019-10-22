Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх

Після того, як Коломойський "привітав" Гонтареву піснею з екрану свого телеканалу і роздмухав скандал на всю країну, про нього знову заговорили

Від самого початку політичної кар’єри Володимиру Зеленському приписували вплив одного із найбільш одіозних олігархів – Ігоря Коломойського. Їх єднало бізнес-партнерство. Створений Зеленським медіа-бізнес пов'язаний контрактом з підконтрольним Коломойському каналом. Наскільки ж сильний вплив Ігоря Валерійовича на українську політику та президента? Скандальний жарт "95 Кварталу" про екс-голову НБУ Валерію Гонтареву на каналі Коломойського, який коментували навіть міністри, знову повернув увагу до цієї персони.

Жарт "95 Кварталу" про Гонтареву

Виступ всесвітньо відомого українського хору імені Верьовки в програмі "95 Кварталу" стосується не стільки впливу Коломойського на політику, скільки культури і суспільства. Якщо користуватись мовою самого Ігоря Валерійовича, таку сатиру можна назвати "дебілізацією" нашого культурного простору. Падінням рівня культури та дискусії. Втім, окремо про Коломойського в цьому контексті взагалі можна й не писати – всі чудово знають, які слова він вживає навіть в офіційному спілкуванні. Рівень його культури можна охарактеризувати словом "жлобство".

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Але якщо іде мова про "Квартал", очевидно, їх успіх залежить від глядачів. Є ж люди, які щиро аплодували висміюванню Гонтаревої. І це найстрашніше.

До колишньої керівниці Нацбанку можна по-різному ставитись, але ейфорія від жартів "Кварталу" про те, що спалили її будинок – це показник падіння нашої культури.

Коломойський "надуває щоки"

Але вернімося до Коломойського. Не можна заперечувати бажання олігарха впливати на політику Банкової. Одним з доказів тому є претензії Олександра Ткаченка, колишнього гендиректора телеканалу Коломойського "1+1", на посаду голови КМДА.

Але стосунки Ігоря Валерійовича з самим Зеленським – доволі суперечливі. Президенту не потрібен вплив олігарха. Варто розуміти, що навколо Зе є різні групи впливу, між якими йде боротьба. І занадто сильний Коломойський їм не потрібен.

Епатажні заяви Ігоря Валерійовича щодо його ролі в політиці можуть бути перебільшенням. Він "надуває щоки", аби продемонструвати свій вплив. Проте його політичні передбачення часом все-таки здійснюються, він знає, кого куди призначать.

Зеленський та його команда пробуватимуть обмежити Коломойського. Зв'язок з олігархом, який приписують Зеленському, – є негативним фактором для президента, а новий скандал з "Кварталом" – черговий подарунок для критиків. Вони хочуть і далі розвивати тему впливу Коломойського.

Було б добре, якби шоумени вибачились за виступ та визнали помилку. Проте, ми бачимо, що "Квартал" сприйняв нападки на них "у штики".

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Як розвіяти сумніви про зв'язок Коломойського і Зеленського

Аби розвіяти сумніви людей про зв'язок Коломойського та Зеленського, президент повинен відмовитись від пропозицій призначати на посади осіб, яких пов’язують з олігархом. Ткаченко на посаді голови КМДА – це погана ідея.

Неприємною для президента є і ситуація з Приватбанком. І ЗеКоманді треба працювати над тим, аби не допустити повернення банку олігарху, який вимагає компенсації.

Окрім змістовних, команді президента треба робити символічні кроки, які покажуть його незалежність від олігарха. Виступ "Кварталу" таким не був.