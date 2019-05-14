Коломойский приставил курок к голове Украины, или Национальные интересы страны на грани

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжения о проверке "ПриватБанка".

Если расшифровать это решение простым языком, то суд, почему то под номером шесть, решил, что Национальный Банк не имел права проверять "Приватбанк". То есть Коломойский и компания не спорят с тем, что они натворили дел в Банке. Они лишь говорят о том, что Нацбанк не имел права их ловить за руку. И Суд с ними соглашается. И признает незаконным прямую обязанность Национального Банка. Ибо НБУ – это регулятор. И проверять банки – его прямая обязанность.

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Теперь до признания незаконной национализации "Приватбанка" остался всего один шаг. Коломойский взвел курок и приставил его к голове Украины. Так вести переговоры ему действительно проще.

Какое прямое следствие данного решения?

На данный момент никакого. Ключевое дело еще не рассматривается. И пока еще остается надежда, что Коломойский просто таким образом готовит переговорную позицию. Что тоже неприятно и грозит плохими последствиями, но во-первых не будет иметь такого разрушительного эффекта, а во-вторых – будет когда то потом. В будущем. Не завтра. Внезапно.

Что будет, если вступит в силу решение о незаконности национализации "Привата". Для этого ведь надо теперь только решение апелляции от имени какого-то неизвестного судьи. Об этом уже говорено и переговорено. С одной стороны это будет означать ликвидацию "Приватбанка", с соответствующими потерями для клиентов финансового учреждения. И паникой в банковской системе и на валютном рынке. С другой стороны – это разрушит сотрудничество Украины с международными партнерами, от МВФ до ЕС, от Мирового Банка до США. Как результат – полноценная экономическая катастрофа. Венесуэла. Все как предлагает Игорь Валерьевич. Украинский путь. Придется украинцам приносить на Майдан свои накопления. Фигурально выражаясь. Ибо дефолт обнулит их сам по себе.

Знает ли об этом Коломойский? Да. И может повышать ставку. Чтобы поставить украинскую власть и украинское общество перед выбором. Или экономическая катастрофа. Или сделка с ним, которая позволит простить олигарху все, что он сделал: разморозить его активы, снять с него угрозу расплаты с украинскими налогоплательщиками. И позволит избранному президенту объяснить народу, почему они простили олигарха. "Так надо было", все ради страны и подобные разговоры. Под угрозой пистолета у виска люди склонны соглашаться с аргументами человека, который пистолет держит.

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Более того, может даже возникнуть Стокгольмский синдром, когда человек даже войдет в положения того, кто угрожает ему оружием. Поймет ему. Простит. Будет оправдывать. Стокгольмский синдром. Но важно помнить, что если такую сделку примет украинское общество, если вдруг оно ее примет, то ее никогда не примут и не поймут наши западные партнеры. Наши друзья, поддерживающие нас последние 5 лет. И их поддержка после такого может прекратиться.

И теперь ключевой вопрос – видим ли мы сценарий сделки или сценарий быстрой катастрофы. Когда будет принято решение, а дальше хоть трава не расти. И мы не знаем, какой сценарий нас ждет. Выбор между затягиванием и блицкригом. Между ужасным сценарием и катастрофой. И мы не знаем, какой сценарий перед нами. И это самое пугающее.

И да, многие люди, называющие себя командой избранного президента утверждают, что Зеленский должен не мешать правосудию. И не влиять на процесс. Красивая позиция. Красивая демагогия, потому что в идеальной системе и при реформированных судах так и было бы. Но не в Украине. Не сейчас. Люди, которые говорят, что президент не должен вмешиваться, понимают, что означает такое "невмешательство". Они прекрасно знают, что если не будет политической воли остановить Коломойского, то он получит любое угодное ему решение суда в Украине. Он сможет доказать там, что солнце встает на Западе, а Кеннеди убила Гонтарева.

Прямой задачей президента, конечно, является способствовать полному реформированию судебной системы. Но пока этого не случилось, пока суды у нас такие как есть, президент, избранный президент, обязан сделать все, чтобы защитить национальные интересы Украины. И если он не будет этого делать, это будет означать одно. Предательство. Не мифическая "зрада", а именно предательство национальных интересов и игру на стороне олигарха против народа Украины.

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