В Колорадо в США произошла стрельба – погибли семь человек
9 мая в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо в США произошла трагедия. Во время стрельбы на праздновании дня рождения погибли 7 человек.
Источник:полиция Колорадо-Спрингс
Как сообщила пресс-служба полиции города, мужчина с оружием атаковал людей, а потом застрелился. Остальные обстоятельств происшествия будет выяснять следствие.
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Стрельба в Колорадо 9 мая: что известно
В начале суток 9 мая – в 00:18 – полиция города Колорадо-Спрингс получила сообщение о нападении с оружием.
- Все произошло в парке, где люди отдыхали в трейлерах.
- В одном из них проходило празднование дня рождения.
- Напавший подъехал к тому трейлеру, вытащил оружие и открыл огонь.
- А потом покончил с собой.
- Полиция по прибытии на место нашла 6 погибших.
- Еще 1 раненый человек умер в больнице.
По предварительным данным, напавший – парень одной из погибших.
Мы невероятно потрясены. Каждый из нас надеется, что такого никогда не произойдет в его общине, доме. Но когда такое происходит... Невозможно заменить тех, кого мы потеряли. Мои соболезнования тем, кто сегодня познал такую потерю. И моя клятва: власть сделает все, чтобы найти ответы, в которых вы нуждаетесь,
– прокомментировал трагедию шеф полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.
Стрельба в США не впервые случается в мае
- 8 мая в Авентуре во Флориде неизвестные устроили стрельбу в торговом центре, пострадали 3 человека.
- 6 мая в Ригби в Айдахо шестиклассница начала стрельбу в школе, пострадали 2 учеников и взрослый.
- 1 мая в Висконсине неизвестный открыл стрельбу в казино, 7 человек получили ранения.
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