11:14
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Колоритная Ивано-Франковщина: чем привлекает неповторимый гуцульский край

99 Читати новину українською

Живописные горные вершины, бурные реки и неповторимый гуцульский колорит: очаровательная Ивано-Франковская область привлекает все больше туристов.

Ивано-Франковщина – яркая и разнообразная, где каждый может найти свое особое место. Путешествие по области стоит начать с сердца этого края – города Ивано-Франковска. Здесь можно прогуляться по центральным улочкам, увидеть Ратушу, посетить театр, отдохнуть в цветущих кафе или на берегах двух рек.

Читайте также: Сеть заполонили удивительные фото красной руты в Карпатах

Впрочем этот регион, прежде всего, ассоциируется с Карпатами. А это сотни горнолыжных спусков зимой и столько же троп для пешего туризма летом. Самое популярное – восхождение на Говерлу, самую высокую гору Украины. Ее высота – 2061 метр. Она впечатляет и восхищает.

 

Маршрут можно продолжить Черногорским хребтом до горы Поп Иван, где высится довоенная обсерватория. За гуцульским колоритом и сыром можно поехать на пастбище. Их в Карпатах немало. Пастухи на целое лето высоко в горы гонят пасти овец, а из их молока здесь же варят сыр – брынзу, или ее разновидности: будз и вурду.

 

Именно на Ивано-Франковщине придумали этнотуризм. В селе Яворов предлагают поселиться в столетней деревянной избе-гражде, всего от 100 гривен с человека. Кроме этого, здесь турист может научиться местному ремеслу: не в каждом доме ткут покрывала из овечьей шерсти. Гости попробуют себя во всем процессе изготовления: чесать шерсть, ткать и потом отмачивать ее.

В Яворове не следует обходить своеобразное историческое святилище – Терношорскую Ладу. Скальный комплекс еще называют "Украинский Стоунхендж". На ее вершине стоит камень, очертаниями похожий на первоначальную скульптуру бабы – это и есть Лада или Мать Леля.

Ивано-Франковщина также дает возможность сплавиться по бурным горным рекам и потанцевать в стиле этно на многочисленных фестивалях.

Теги: Путешествия LifeStyle Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1001
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4020
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2752
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 582
Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
16 июня, 18:00 Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 251
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук