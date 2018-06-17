Колоритная Ивано-Франковщина: чем привлекает неповторимый гуцульский край

Живописные горные вершины, бурные реки и неповторимый гуцульский колорит: очаровательная Ивано-Франковская область привлекает все больше туристов.

Ивано-Франковщина – яркая и разнообразная, где каждый может найти свое особое место. Путешествие по области стоит начать с сердца этого края – города Ивано-Франковска. Здесь можно прогуляться по центральным улочкам, увидеть Ратушу, посетить театр, отдохнуть в цветущих кафе или на берегах двух рек.

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Впрочем этот регион, прежде всего, ассоциируется с Карпатами. А это сотни горнолыжных спусков зимой и столько же троп для пешего туризма летом. Самое популярное – восхождение на Говерлу, самую высокую гору Украины. Ее высота – 2061 метр. Она впечатляет и восхищает.

Допис, поширений Ira Smoliar (@ira_korostil) 16 Чер 2018 р. о 5:14 PDT

Маршрут можно продолжить Черногорским хребтом до горы Поп Иван, где высится довоенная обсерватория. За гуцульским колоритом и сыром можно поехать на пастбище. Их в Карпатах немало. Пастухи на целое лето высоко в горы гонят пасти овец, а из их молока здесь же варят сыр – брынзу, или ее разновидности: будз и вурду.

Допис, поширений Іра Приліпко (@irko_ua) 16 Чер 2018 р. о 11:21 PDT

Именно на Ивано-Франковщине придумали этнотуризм. В селе Яворов предлагают поселиться в столетней деревянной избе-гражде, всего от 100 гривен с человека. Кроме этого, здесь турист может научиться местному ремеслу: не в каждом доме ткут покрывала из овечьей шерсти. Гости попробуют себя во всем процессе изготовления: чесать шерсть, ткать и потом отмачивать ее.



В Яворове не следует обходить своеобразное историческое святилище – Терношорскую Ладу. Скальный комплекс еще называют "Украинский Стоунхендж". На ее вершине стоит камень, очертаниями похожий на первоначальную скульптуру бабы – это и есть Лада или Мать Леля.



Ивано-Франковщина также дает возможность сплавиться по бурным горным рекам и потанцевать в стиле этно на многочисленных фестивалях.