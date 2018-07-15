Колоритная Южная Корея глазами фотографа: захватывающие кадры

Американский фотограф Джеймс МакКоун показал колорит столицы Южной Кореи без ретуши. Снимки он опубликовал в своем блоге.

Южнокорейский Сеул соединил восточные традиции и современную архитектуру. Это выделяет город среди многих других населенных пунктов колоритной Азии. Именно эта особенность бросается в глаза туристов, поэтому тысячи путешественников, которые ежегодно посещают Южную Корею, показывают красоту Сеула на фотографиях.

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Джеймс МакКоун, который перебрался в колоритный город, начал преподавать английский язык и стал частичкой волшебного Сеула. Вдохновленный его красотой, американец создал серию снимков, в которых показал невероятный колорит Азии. Фото мужчина сделал на дешевый фотоаппарат.



Красота Южной Кореи



Ночной Сеул



Урбанистическая Азии



Библиотека в Сеуле



Восточный стиль в зданиях



Сеул с высоты птичьего полета



Волшебный Сеул



Колорит Южной Кореи​