Колоритная Южная Корея глазами фотографа: захватывающие кадры
Американский фотограф Джеймс МакКоун показал колорит столицы Южной Кореи без ретуши. Снимки он опубликовал в своем блоге.
Южнокорейский Сеул соединил восточные традиции и современную архитектуру. Это выделяет город среди многих других населенных пунктов колоритной Азии. Именно эта особенность бросается в глаза туристов, поэтому тысячи путешественников, которые ежегодно посещают Южную Корею, показывают красоту Сеула на фотографиях.
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Джеймс МакКоун, который перебрался в колоритный город, начал преподавать английский язык и стал частичкой волшебного Сеула. Вдохновленный его красотой, американец создал серию снимков, в которых показал невероятный колорит Азии. Фото мужчина сделал на дешевый фотоаппарат.
Красота Южной Кореи
Ночной Сеул
Урбанистическая Азии
Библиотека в Сеуле
Восточный стиль в зданиях
Сеул с высоты птичьего полета
Волшебный Сеул
Колорит Южной Кореи
Сеул, Южная Корея