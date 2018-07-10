Колоритная Колумбия глазами туриста: яркие фото

Каждая страна имеет свой шарм и особенности, которые выделяют ее среди других государств мира. Ярко они прослеживаются в Колумбии, где краски природы и быта переплетаются с урбанистикой.

Турист из Канады Майк Джай – смельчак, который любит путешествовать. За последние несколько лет он посетил более 30 стран мира, освоил умение найти общий язык с людьми на 13 различных языках и даже становился жертвой ограблений. Однако ничто не может помешать любознательному туристу, поэтому он покоряет все новые страны.

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Недавно путешественник отправился в один из крупнейших колумбийских городов – Медельин, который очаровал Майка красками и колоритом. Турист решил создать серию удивительных снимков, показывающих быт и культуру жителей Южной Америки.

"Местные называют его городом вечной весны, потому что вокруг всегда идеальные 27 градусов. Здесь были гондолы, сальса-бары, интересные заведения, чтобы поесть или поиграть во что-то, а также фантастические люди. Все это в городе, окруженном горами", – поделился впечатлениями Майк Джай.



Яркие муралы в Колумбии



Пестрая Колумбия



Колоритная Колумбия глазами туристов



Один из городов Колумбии



Жители Южной Америки



Архитектура в Колумбии



Памятники в Медельине



Колумбийский город