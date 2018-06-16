Колоритный Непал глазами фотографа: яркие фото

В Южной Азии размещена яркая страна Непал, которая поражает необычными традициями. Турист-фотограф сумел зафиксировать яркий праздник индуистов Маха Шиваратри.

Каждая страна имеет свои особые традиции. Ярко они представлены в Непале, где ежегодно проходит празднование Маха Шиваратри, который еще называют "большая ночь Шивы". Праздник является религиозным, так в течение дня люди молятся одному из троих главных богов. Но не забывают и о развлечениях – верующие разрисовывают свои лица в яркие цвета и посыпают друг друга специальной пылью.

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Необычное действо зафиксировал фотограф Сканда Гаутам, который живет и работает в Катманду. Мужчина приехал в Непал и решил создать оригинальную фотосессию, в которой воспроизвел яркие традиции страны. Фотографии покорили сеть, а художник увеличил количество своих поклонников.