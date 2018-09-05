Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші

Досвідчені лікарі використовують термін "фуфломіцини", щоб пояснити пацієнтам марність витрачання коштів на цілі групи лікарських засобів.

Якщо ціллю застосування препарату є лікування чи профілактика, навряд чи в цьому допоможе лікарський засіб, ефективність якого не була належним чином досліджена та доведена.

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А тепер трішки цифр. Загалом у 2017 році українці витратили в аптеках на ліки майже 54 мільярди гривень. Як ви думаєте, яку їх частину ми віддали за "фуфломіцини"? Четверту частина! Тобто за минулий рік українцям "впарили" ліків без доведеної ефективності на 14 мільярдів гривень. Ви лише вдумайтеся в цю цифру – 14 мільярдів гривень!

Ще одна цифра для повноти картини. Впродовж 2013 – 2017 років українці витратили на "фуфломіцини" 3 мільярди 700 мільйонів доларів. Таку колосальну суму ми витратили на препарати, які навряд чи комусь з пацієнтів насправді допомогли. Наприклад, найпопулярнішим препаратом без доведеної ефективності вже багато років поспіль є "депротеїнізований гемодериват із крові телят". Як мудро і по-науковому звучить: "депротеїнізований гемодериват". Насправді ж це звичайнісінька витяжка з телячої крові.

Цього препарату немає у міжнародних стандартах лікування, але це не заважає українським лікарям масово призначати його хворим на інсульт та інші захворювання нервової системи. Як думаєте, яку суму з нас українців обманом витягли на цей препарат минулого року? 342 мільйони гривень. До речі, цей засіб займав перше місце серед проданих ліків з 2013 до 2016 року та друге місце – у 2017.

Якусь просто магічну дію чинить словесна приставка "протектор": нейропротектори, гепатопротектори, кардіопротектори, хондропротектори. Минулого року українці витратили на всілякі "протектори" понад чотирьох мільярдів гривень. Однак у міжнародних клінічних протоколах відсутні рекомендації щодо лікування такими препаратами. Про них взагалі мало що відомо в країнах ЄС і США. Загалом серед топ-10 найпопулярніших у минулому році препаратів – чотири лікарські засоби не мають наукових підстав для клінічного застосування, які були б визнані в світі.



У 2017 році українці витратили в аптеках на ліки майже 54 мільярди гривень

Озвучені мною суми – це те, що українці витратили в аптеках, хтось піддався чарам реклами, когось банально обдурив недобросовісний лікар. Зрештою пацієнт не має компетенцій, щоб перевірити рекомендацію людини в білому халаті. А як щодо держави, яка мусить мати таку компетенцію? Чи використовують посадовці сплачені нами податки на закупівлі "фуфломіцинів"? Загалом у 2017 році на ліки без доведеної ефективності витратили 183 мільйони гривень коштів платників податків.

Тут зроблю уточнення. Аналіз закупівель МОЗу, які здійснюються міжнародними організаціями, показав, що всі ліки відносяться до ефективних та присутні у міжнародних стандартах лікування. Загалом впродовж 2013-2017 років на ліки без доведеної ефективності медзаклади витратили майже 37 мільйонів доларів сплачених нами податків. Це ті колосальні кошти, що точно вартувало витратити з реальною користю для пацієнтів, а не спустити на "фуфломіцини".

Перші необхідні кроки, для розв'язання проблеми Міністерство охорони здоров’я вже зробило. В цьому році в дію вступив Національний перелік основних лікарських засобів, у якому містяться лише лікарські засоби з доведеною ефективністю. Цей перелік може сприяти зниженню частки ліків із недоведеною ефективністю у госпітальних закупівлях. Це направду хороший початок. Шкода, що зроблено це лише зараз. Якби цей перелік існував хоча б з 2013 року – 37 мільйонів доларів наших податків рятували б чиїсь життя, а не були, даруйте за лексику, "просрані" на купівлі "фуфломіцинів".

Чиновники точно знали, що витрачають ці колосальні кошти на відвертий непотріб, в той час як пацієнти інколи в муках помирали, не отримуючи від держави справжніх ліків. Очевидно, що посадовці від медицини брали на себе цей гріх не за красиві очі виробників "фуфломіцинів", а за дуже немалі відкати з їх рук. В такі моменти корупція перетворюється, як мінімум, в найогидніше мародерство, як максимум – в замах на вбивство.

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І відбувається таке перетворення набагато частіше, ніж багато з нас думають. Знаєте чим насправді є, наприклад, кожен черговий незаконний маєток чиновника? Інколи, вкраденою швидкою, яка не доїхала до пацієнта, який стікав кров'ю. Інколи танком, який заглох посеред бою через неякісне пальне.

На жаль, маєтків у наших чиновників стільки, що прикладів на десяток таких блогів збереться. Але так не буде продовжуватися. Разом ми змусимо зупинити це свинство.