Колумбиец сумасшедшим ударом с 40 метров снял паутину с дальней девятки: видео

В колумбийской лиге в полуфинальном матче футболист забил гол с 40 метров.

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Результативный удар на счету 23-летнего полузащитника "Медельина" Ларри Ангуло в матче против "Толима".

На 48-й минуте игрок принял мяч метрах в сорока от ворот и вторым касанием неожиданно нанес мощный удар. Мяч попал в дальнюю девятку, поэтому голкипер гостей не смог парировать удар.

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Отметим, что матч завершился со счетом 2:2. Вскоре команды ждет ответный матч.