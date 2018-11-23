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      Колумбиец сумасшедшим ударом с 40 метров снял паутину с дальней девятки: видео

      31 Читати новину українською
      Колумбиец сумасшедшим ударом забил с 40 метров
      Колумбиец сумасшедшим ударом забил с 40 метров / Canal RCN

      В колумбийской лиге в полуфинальном матче футболист забил гол с 40 метров.

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      Результативный удар на счету 23-летнего полузащитника "Медельина" Ларри Ангуло в матче против "Толима".

      На 48-й минуте игрок принял мяч метрах в сорока от ворот и вторым касанием неожиданно нанес мощный удар. Мяч попал в дальнюю девятку, поэтому голкипер гостей не смог парировать удар.

       

       

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      Отметим, что матч завершился со счетом 2:2. Вскоре команды ждет ответный матч.

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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