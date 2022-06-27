В Колумбии обрушилась трибуна стадиона: есть погибшие и свыше 500 раненых

В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна стадиона. В результате обрушения есть погибшие и много раненых.

Соответствующую информацию сообщили местные СМИ. Также власти объявили о "желтой тревоге", чтобы вытащить людей из-под завалов.

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В Колумбии обрушилась деревянная трибуна с людьми

Обвал трибуны произошел в колумбийском городе Эль-Эспиналь, расположенном в департаменте Толима. Трагедия произошла, когда сотни людей смотрели корриду. Ее организовали в честь праздника Сан-Педро.

В сети появилось видео трагедии, на котором видно, как обрушивается часть трибуны вместе со зрителями.

В Колумбии обрушилась трибуна с людьми: видео с места трагедии

Многие получили ранения в результате обвала трибуны: видео

В результате обвала есть пострадавшие: количество погибших может возрасти

По данным местных СМИ, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни получили ранения после того, как трибуна обрушилась во время боя быков в центральной Колумбии,

– говорится в сообщении.

После обрушения на месте начали бегать люди. А бык испугался и сбежал.

Местный советник Иван Ферни Рохас рассказал изданию El Tiempo, что городская больница и скорая помощь не справляются с таким количеством раненых.

"Нам нужна поддержка скорой помощи и соседних больниц, многие все еще остаются без присмотра", – объяснил Рохас.

Однако он не сказал, сколько людей удалось вытащить из-под завалов.

Более 500 человек получили ранения

Губернатор Толимы Рикардо Ороско сообщил CNN, что предварительно известно – погибли две женщины, взрослый мужчина и несовершеннолетний. Также предварительно было 30 раненых.

Мэр Эль-Эспиналь сообщил, что глубоко сожалеет, что произошло на арене корриды. Причины обрушения он не назвал, однако заверил – власти уже начали расследование.

Впоследствии, местное издание El Tiempo сообщило о 5 погибших и более 500 раненых людях.

Кратко о последних обвалах в Украине

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