В потенциального кандидата в президенты Колумбии стреляли на митинге: политику попали в голову

В колумбийской столице Боготе стреляли в сенатора Мигеля Урибе, который был потенциальным кандидатом в президенты страны. Политику попали в голову, после чего его забрала скорая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і CNN.

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Что известно о покушении на Мигеля Урибе

По данным Генеральной прокуратуры Колумбии, 7 июня днем в Мигеля Урибе дважды стреляли в районе Фонтибон в Боготе. Политик был ранен в голову и спину во время участия в предвыборном мероприятии.

На видео, которые распространяют в соцсетях, видно, как полиция и гражданские лица поспешно везут сенатора на скорой в больницу.

Генеральный прокурор Лус Адриана отметил, что состояние Урибе остается стабильно критическим. Врачи все еще борются за его жизнь.

Впоследствии стало известно, что полиция арестовала 15-летнего подростка, которого подозревают в покушении на сенатора. Несовершеннолетний имел с собой пистолет Glock.

По предварительным данным, подросток выстрелил в спину сенатора около 6 раз с расстояния 1,5 метра, одна из пуль попала в голову Урибе, также были ранены еще два человека. Политик находится в больнице. Нападавшего ранили охранники Урибе и задержали правоохранители.

У президента Колумбии опубликовали заявление, в котором говорится, что правительство "категорически и решительно" отвергает насильственное нападение и призывает к тщательному расследованию событий, произошедших. Сам президент Густаво Петро выразил соболезнования семье сенатора в сообщении в соцсети Х.

Министерство иностранных дел Колумбии назвало нападение "прямым нападением на демократию, уважение к различиям и свободное осуществление политики в нашей стране". Оно призвало власти "полностью разъяснить этот серьезный инцидент".

Мэр Боготы Картам Галан отметил, что Урибе получает неотложную помощь, и что "вся больничная сеть" колумбийской столицы находится в состоянии готовности на случай необходимости его транспортировки.

Пока точно неизвестно, погиб ли сенатор после покушения на него, или нет.

Кем является Мигель Урибе

Мигель Урибе происходит из известной колумбийской политической семьи. Он является внуком Хулио Сесара Турбая Аяли, который руководил страной с 1978 по 1982 год и умер в 2005 году.

Он является выпускником Гарварда и вошел в Сенат в 2022 году после карьеры в местной политике Боготы.

Политик отождествляется с правым крылом колумбийской политики,, которое отстаивает безопасность и иностранные инвестиции. Он также является членом оппозиционной консервативной партии "Демократический центр", основанной бывшим тезкой политика – президентом Колумбии Альваро Урибе. Эти двое мужчин не являются родственниками.

В октябре 2024 года Мигель Урибе объявил о своих намерениях участвовать в президентской гонке в 2026 году. Поскольку президентская кампания все еще находится на ранней стадии, "Демократический центр" еще не выбрал своего официального кандидата.

Сенатор также призвал к жесткой линии против незаконных вооруженных группировок, контролирующих производство кокаина. Он неоднократно предупреждал, что Колумбия скатывается к террору.

Интересно, что мать самого Урибе, журналистка Диана Турбай, была убита Медельинским картелем Пабло Эскобара в 1991 году.