Колумбия – Япония: первое удаление на ЧМ. На третьей минуте поле покинул Карлос Санчес

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил прямую красную карточку уже на 3-й минуте матча против Японии на чемпионате мира.

Игрок умышленно сыграл рукой в своей штрафной площадке. В ворота колумбийцев назначен 11-метровый. Это первое удаление на Чемпионате мира в России. Читайте также: Колумбия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира