Колумбия – Япония: первое удаление на ЧМ. На третьей минуте поле покинул Карлос Санчес
Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил прямую красную карточку уже на 3-й минуте матча против Японии на чемпионате мира.
Игрок умышленно сыграл рукой в своей штрафной площадке. В ворота колумбийцев назначен 11-метровый.
Это первое удаление на Чемпионате мира в России.
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Источник: 24 Канал
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