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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Колумбия – Япония: первое удаление на ЧМ. На третьей минуте поле покинул Карлос Санчес

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Колумбия – Япония
Колумбия – Япония / https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEmPm93d_bAhXRhqYKHTn9AY8Q_AUICigB&biw=1920&bih=898#imgrc=RRCuaKTi28mVUM:

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил прямую красную карточку уже на 3-й минуте матча против Японии на чемпионате мира.

Игрок умышленно сыграл рукой в своей штрафной площадке. В ворота колумбийцев назначен 11-метровый.

Это первое удаление на Чемпионате мира в России.

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Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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