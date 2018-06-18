Колумбия - Япония: анонс матча Чемпионата мира 2018

Сборные Колумбии и Японии уже выступали в одной группе на Чемпионате мира. Это было четыре года назад – в 2014 году на полях Бразилии. А сам результат этого матча "самураи" прогнут забыть.

Тогда сборная Колумбии разгромила японцев 4: 1. Впоследствии "лос кафетерос" дойдет до четвертьфинала, где уступят сборной Бразилии. Японцы же на том турнире получат одно очко – сыграют только вничью с греками 0: 0.

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На этот чемпионат мира обе команды пробились по-разному. Колумбийцы заняли четвертое место в Южной Америке, оставил позади сборную Чили. Японцы же в отборе проиграли только два матча – Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако Впоследствии в 2018 году команды показали несколько разные результаты. Колумбийцы перед самим стартом ЧМ-2018 провели лишь одну игру – товарищеский матч с Египтом, который закончился сухой ничьей. Японцы сыграли три матча, но выиграли лишь в одном – с Парагваем 4: 2 До этого проиграли Швейцарии и Гане.

Сборная Колумбии в этом матче выглядит явным фаворитом. Впереди Хосе Пекерман может рассчитывать на Рамадель Фалькао или Карлоса Бакку, Которым из глубины будет помогать Хамес Родригес. Именно последний стал наилучшим бомбардиром колумбийцев в отборе на ЧМ-2018 с шестью голами в активе.

Японцы на это могут ответить только самоотдачей. Как они играют, украинские болельщики могли видеть в матче против сборной Украины. Тогда "сине-желтые" победили 2: 1. В квартете вместе со сборными Польши, Колумбии и Сенегала именно сборная Японии выглядит аутсайдером. Но все покажет игра.

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