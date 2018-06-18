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Колумбия – Япония: букмекеры определили фаворита встречи

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Колумбия – Япония прогноз матча Чемпионата мира 2018
Колумбия – Япония прогноз матча Чемпионата мира 2018

Сборная Колумбии не попала кв фавориты Чемпионата мира. Нет в этом перечне и сборной Японии. Однако матч между ними обещает быть довольно интересным, учитывая подбор исполнителей в обеих командах.

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В букмекерской конторе William Hill преимущество в этом матче отдают южноамериканской сборной. Коэффициент на ее победу – 1,67, в то время как на Японию принимают с коэффициентом 5,00. Ничья – 3,75.

Относительно голов, то "тотал больше 1,5" – 1,44, в то время как "тотал больше 2,5" – уже 2,37. Стоит добавить, что ставка "Колумбия выиграет с преимуществом в два или больше гола" выросла с 3,00 до 3,50.

Автором гола, наиболее вероятно, является колумбиец Рамадель Фалькао – коэффициент 2,37. А также его соотечественник Карлос Бакка – 2,75. Среди японцев лучший показатель ув Юя Осако – 3,60.

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В PariMatch несколько выше коэффициент на победу Японии – 6,00, в то время как на Колумбию почти такой, как и ув предыдущее букмекеров – 1,69. Ничья – 3,60.

Похожая ситуация и с количеством забитых голов – "тотал больше 1,5" получил 1,48, а "тотал больше 2,25" – 2,17. Традиционно большая вероятность, что гол будет забит во втором тайме – 1,33, коэффициент на гол в первой 45-минутке – 1,53.

У "Фаворит" тоже несколько больший коэффициент на победу Японии – 6,25. Победа Колумбии – 1,64. Ничья – 3,75.

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Однако, что касается количества голов за матч, то коэффициенты похожи – "тотал больше 1,5" – 1,42, а "тотал больше 2,5" – 2,35. При этом "индивидуальный тотал больше 0,5 Колумбия" – 1,18, в то время как "индивидуальный тотал больше 0,5 Япония" – 1,76

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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