Колумбия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Колумбии и Японии на Чемпионате мира начали довольно активно – с удаления и гола с пенальти.
В одной из первых атак сборной Японии вратарь Оспина сумел отбить опасный удар, однако во время добивания от пропущенного гола "спас" Карлос Санчес. Игрок сыграл рукой, за что получил прямую красную карточку. Это первое удаление на этом Чемпионате мира.
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Пенальти же за фол четко выполнил Синдзи Кагава.
Фол и гол Японии с пенальти
Источник: 24 Канал
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