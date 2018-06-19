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Колумбия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Колумбия - Япония голы и моменты матча Чемпионата мира 2018
Колумбия - Япония голы и моменты матча Чемпионата мира 2018

Сборные Колумбии и Японии на Чемпионате мира начали довольно активно – с удаления и гола с пенальти.

В одной из первых атак сборной Японии вратарь Оспина сумел отбить опасный удар, однако во время добивания от пропущенного гола "спас" Карлос Санчес. Игрок сыграл рукой, за что получил прямую красную карточку. Это первое удаление на этом Чемпионате мира.

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Пенальти же за фол четко выполнил Синдзи Кагава.

Фол и гол Японии с пенальти

 

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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