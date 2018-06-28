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Колумбия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф Чемпионата мира

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Колумбия обыграла Сенегал на Чемпионате мира
Колумбия обыграла Сенегал на Чемпионате мира

Сборная Колумбии обыграла в третьем матче в группе сборную Сенегала и с первого места вышла в плей-офф. Сенегал же вылетел из Чемпионата мира.

Колумбия оказалась в довольно сложной ситуации. "Лос кафетерос" первый матч проиграли Японии, во втором победили Польшу. Поэтому для выхода в плей-офф колумбийцам надо было либо побеждать Сенегал, либо играть в ничью и надеяться, что Польша победит Японию. Сенегал устраивала в этом матче ничья. В случае их поражения и поражения Японии с одинаковым счетом, в ход бы шли "дополнительные показатели". В первую очередь желтые карточки. Если бы и там было равенство, дело могло дойти до жребия.

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Еще в первом тайме в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. По мнению арбитра, Давидсон Санчес сбивал Садьо Мане. Однако колумбийцам удалось убедить Милорада Мажича, что нарушения не было. Посмотрев видеоповтор момента, судья отменил пенальти.

Забить в первом тайме Колумбия могла после опасного удара Кинтеро, который пробивал в дальний нижний угол ворот со штрафного. Но голкипер среагировал на этот коварный удар.

Гол, который вывел Колумбию в 1/8 финала, был забит уже после перерыва. После подачи с углового выше всех выпрыгнул Ерри Мина, и мощным ударом отправил мяч в ворота с отскоком от газона. Удар был настолько неожиданным, что вратарь Н'Диае влетел в ворота.

Сборная Сенегала пыталась отыграться, чтобы сравнять счет. Но в воротах надежно действовал Оспина. В одном из моментов голкиперу даже заехали ногой в лицо. Но игру он сумел продолжить.

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Колумбия выигрывает этот матч и выходит в 1/8 финала. Там ее соперником будет кто-то из пары Англия – Бельгия. Кто именно – определится 28 июня, когда команды сыграют свой матч.

Сенегал, набрав одинаковое с Японией количество очков, вылетает. У команды хуже показатель фэйр-плей.

Колумбия – Сенегал 1:0

Гол: Мина, 74

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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