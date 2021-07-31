В журнале Колумбийского университета Одессу назвали российским городом – Голос Америки
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
В выпуске журнала Института Гарримана украинский город Одесса был презентован, как русский. Ошибка очень возмутила украинцев, но в учреждении уже объяснили такой тезис.
Такую возмутительную ошибку увидел постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он уже написал обращение к президенту Колумбийского университета.
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"Проблема заключается в том, что Россия не жалеет денег и ресурсов, чтобы инфильтрироваться во все академические, научные, исследовательские учреждения в США и других странах мира. Это для того, чтобы насаживать свой нарратив", – заверил Кислица.
Статья, в которой указался такой тезис, историческая. Директор Института Гарримана Александр Кули заверил, что они не намеревались делать какие-либо намеки на то, что Одесса была российским городом.
Ошибку уже исправили. Чтобы полностью исчерпать инцидент, в Институте Гарримана планируют провести отдельное мероприятие, посвященное Одессе, ее культуре и истории.
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