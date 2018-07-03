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Англия обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал

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Колумбия – Англия результат матча ЧМ-2018
Колумбия – Англия результат матча ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Англии на Чемпионате мира, четвертьфиналиста Чемпионата мира определили с помощью футбольной лотереи – послематчевых пенальти.

В матче против сборной Сенегала полузащитник сборной Колумбии Ерри Мина принес своей сборной победу. Гол он забил после подачи с углового, пробив головой. Мяч с газона залетел под перекладину ворот. В матче 1/8 финала Ерри Мина спас свою команду от поражения. Он снова пробил головой после подачи с углового. Мяч ударился об газон и залетел за линию ворот. Шла 90+3 минута. Счет стал равным. Сборные Англии и Колумбии участника четвертьфинала определяли уже в овертайме.

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Англичане с начала матча прибрали мяч к своим ногам. И уже на первых минутах опасно пробивал Янг. Колумбийцев в этом моменте спас Оспина. Впоследствии англичане будут иметь еще два опасных момента. В одном из них Кейн будет пробивать с острого угла после навеса Триппьера.

Уже в конце тайма сам Триппьер будет опасно пробивать со штрафного. Рядом со стойкой. При этом при исполнении этого штрафного произойдет небольшая стычка между игроками, за что Барриос получил желтую карточку.

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Вскоре после начала второго тайма Англии удастся выйти вперед. Все благодаря Кейну. Во время подачи с углового его чуть не оседлает Санчес. Судья Марк Гейгер будет рядом с эпизодом и сразу укажет на 11-метровый удар. Несмотря на споры колумбийцев, свое решение американец не изменит. С отметки пойдет пробивать Кейн, и четко реализует пенальти. Это станет его шестым голом на этом Чемпионате мира. Кроме того, это шестой матч подряд для Кейна, в котором он забивает за сборную.

После этого гола игра перешла больше в плоскость мелких и не очень фолов, из-за чего сразу пять игроков сборной Колумбии получили желтые карточки. Среди англичан таких оказалось двое.

Когда уже шла последняя добавленная минута матча, колумбийцы получили право на угловой (в штрафной даже пришел вратарь Оспина). Перед тем Пикфорд в прыжке сумел достать мощный удар в угол ворот. И после подачи с углового самым расторопным в штрафной площадке англичан оказался Мина. Его гол головой сравнял счет и перевел игру в овертайм.

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За два тайма по 15 минут ни одной из команд не удалось отличиться. Хотя англичане упустили две хорошие возможности.

Первыми били колумбийцы. Фалькао, Куардадо, Муриэль пробили точно. Как и Кейн и Решфорд за англичан. Затем удар Хендерсона потянул Оспина. Урибе не забил при следующем ударе. Триппьер пробил точно и мощно. Так что счет снова стал равным. Пикфорд отбил удар Бакки. Поэтому все решалось с ударом Дайера. Он забил. Англичане вышли в четвертьфинал, где их ожидает сборная Швеции.

Колумбия – Англия 1:1 (пен: 3:4)

Голы: Мина, 90+3 – Кейн, 57 (пен)

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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