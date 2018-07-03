Колумбия – Англия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Колумбии и Англии на Чемпионате мира продолжили традицию последних матчей – забивать голы уже после перерыва.
Автором гола в ворота сборной Колумбии стал капитан англичан Гарри Кейн. Форвард отличился с пенальти, который назначили за фол по отношению к нему. Карлос Санчес откровенно завалил на газон соперника при подаче с углового. При этом сделал это на глазах у арбитра Марка Гейгера, который без раздумий указал на 11-метровую отметку.
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Стоит отметить, что это шестой гол Кейна на этом Чемпионате мира.
Гол с пенальти в исполнении Гарри Кейна
Источник: 24 Канал
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