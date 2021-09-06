"Кома, а затем остановка сердца": в Одессе умер школьник, сбитый машиной на пешеходном переходе

В одесской больницу 3 сентября умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, который попал под колеса автомобиля в конце августа. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, но через 3 дня Никита умер.

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Как рассказали в школе, где учился подросток, он находился в коме, ему делали переливание крови.

Кома, остановка сердца, переливание крови. Молитвы, надежды на лучшее не помогли. Все еще не можем поверить. Мы все знаем Никиту, как очень светлого, общительного, жизнерадостного парня. Все, от первого до 11 класса,

– написали на странице школы.

Заметим, что парня госпитализировали в реанимацию уже в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь школьника до последнего.

Что известно о трагедии

Поздно вечером 31 августа 15-летний Никита приходил в школу, чтобы помочь настроить аппаратуру накануне Дня знаний. Возвращаясь домой, на нерегулируемом пешеходном переходе он попал под колеса машины. На одесском проспекте Шевченко его сбил автомобиль Toyota.