Сегодня многие люди политизируют различные события, которые происходят в Украине. Однако в Национальном банке ничего экстраординарного, кроме отставки Якова Смолия, не произошло.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил заместитель председателя совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, заявление от коллектива НБУ о травле и давлении ему не до конца понятно.

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"Понятно, что мы можем слышать выступления некоторых депутатов, ну и что? Они были также и год, и два года назад. Если посмотреть на США, например, я помню, как президент Трамп постоянно критикует Федеральную резервную систему или президент Турции постоянно критикует Центральный банк", – сказал он.

То есть центральные банки в мире проводят довольно консервативную политику и понятно, что правительство хочет, чтобы эта политика была совсем другой. Но в таких дискуссиях рождается, как правило, истина. Сейчас это заявление, откровенно скажу, оно не до конца понятно,

– объяснил Фурман.

На вопрос журналиста, кто опубликовал это заявление в соцсети НБУ, если не все согласны с этим, он ответил: "Мы две разные вертикали – есть правление, а есть совет Национального банка. Да, заявление размещено на законных основаниях, никакие хакеры не взломали и разместили это. Но я сказал свою позицию, как украинец. Сейчас много событий политизировано".

О чем говорится в заявлении НБУ