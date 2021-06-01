Экспедиция под парусами: команда Ukraїner впервые отправилась в путешествие по Днепру

В понедельник, 31 мая, команда медиапроекта Ukraїner впервые отправилась в путешествие по Днепру. Экспедиция на парусной лодке началась с Киевского моря и доберется до бассейна Каневского водохранилища.

Примерно 3 недели Ukraїner будет исследовать водные ресурсы Украины. Медиапроект будет рассказывать об инициативах, которые занимаются сохранением ресурсов.

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Также команда расскажет о перспективах развития водного туризма. Результатом станет серия историй, реализованная в партнерстве со Швейцарским агентством развития и сотрудничества.

Наша команда будет учиться управлять лодкой, проходить сквозь шлюз и исследовать, какой потенциал имеет Днепр для водных путешествий,

– отметила Карина Пилюгина, продюсер Ukraїner.

Она также рассказала: "Мы будем ночевать на яхте, а также – у жителей городов и сел по линии нашего маршрута, чтобы иметь возможность зафиксировать различные состояния природы и показать, какова жизнь на прибрежных территориях".

Кроме историй об интересных инициативах, Ukraїner будет снимать road movie на лодке и делиться впечатлениями команды от путешествия. Следить за водной экспедицией можно в сториз в инстаграме и на фейсбук-странице Ukraїner.

Команда Ukraїner впервые отправилась в путешествие по Днепру / Фото Юрия Стефаняка