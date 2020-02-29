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      Команда МВФ довольна работой в Украине, – представитель Фонда

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      Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил о существенном прогрессе в договоренностях после поездки команды экспертов МВФ к Украине.

      В частности, он выделил прогресс в договоренностях относительно экономических законодательных изменений, сообщает "Интерфакс".

      Интересно: Украине нужно 20 лет роста, чтобы достичь уровня Польши, – представитель МВФ

      Я говорю о законодательных инициативах, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Обсуждение еще продолжится в ближайшие дни,
      – отметил Люнгман.

      Что известно о работе нынешней миссии МВФ в Украине?
      Миссия Международного валютного фонда под председательством его главы Рона ван Родена начала свою работу в Украине еще 20 февраля. Одна из основных задач – заключение расширенной трехлетней программы финансирования, техническая договоренность о которой уже достигнута.

      В Национальном банке уже заверили, что Украина выполнила большинство требований по новой программе. В общем работа уже подходит к концу, после чего МВФ должен вынести программу на рассмотрение совета директоров.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины МВФ
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