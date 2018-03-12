Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях

Америка не задоволена рівнем корупції оборонній сфері України, та виставила умовою постачання летальної зброї до України зміну керівництва державного підприємства "Укроборонпром", яке є гаванню всіх тіньових потоків у оборонці.

Статті про корупцію на оборонних замовленнях опублікували найвпливовіші газети Америки та Німеччини "Нью-Йорк Таймс" та "Франкфуртер Альгемайне".

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Ключовою установою в торгівлі озброєнь є концерн "УкрОборонПром", який після інавгурації Порошенка очолив такий собі Роман Романов. У своїй офіційній біографії він приховав факт, що його посадою перед цим кар’єрним злетом була посада дилера продукції "Богдан" у Херсонській області.

Його заступником в "УкрОборонПром" та мозком усіх сумнівних схем є Світлана Хромець, що очолювала один з напрямків концерну "Богдан" – дилера з продажу корейських автомобілів "Хюндай".

Ну і для тотального супроводження державного оборонного замовлення вони поставили свого заступника міністра економіки Юрія Бровченка. Це – колишній начальник складу боєприпасів, який, до речі, був звільнений з Мінекономіки через профнепридатність, коли це міністерство в уряді Азарова очолював... Петро Порошенко.

Саме відсутність реформ в оборонних закупівлях є постійною темою для критики – під час моєї поїздки в США я обговорював цю тему з помічником заступника міністра оборони Майкл Карпентер, який назвав цю вимогу ключовою на шляху України до НАТО.

Типова схема корупції на оборонних замовленнях добре зрозуміла на прикладі Київського бронетанкового заводу. Схеми примітивні та цинічні – заради отримання відкату закладається завищена ціна поставки, а різниця потім переводиться на офшор.

Один з постачальників Київського бронетанкового заводу розповів, як вони планували закупити 39 американських наборів Allison для військової техніки: мотор + коробку передач + установчий пакет. Контракт тягнув на семизначну цифру в євро.

В бельгійській фірмі Intertex, яка торгує продукцією Allison, були раді такому великом замовленню, і запропонували такі набори по 52 тисячі євро за одиницю та навіть були готові на знижку – адже власники фірми походять з України та хотіли допомогти батьківщині. Але на Київському бронетанковому заводі від знижки… відмовилися. Більше того, погодилися заплатити по 70 тисяч євро за комплект.

Багато цифр, але важливо, щоб ви зрозуміли. Отже, замість знижки представники державного заводу погодилися заплатити на третину дорожче. Весь контракт потягнув на 2 мільйони 700 тисяч євро.

Однак з контрактом йшла неофіційна умова: 500 тисяч євро бельгійці мали перерахувати назад через посередників на банківський рахунок офшорної компанії з держави Беліз. До того ж, комплектуючі, які були у вжитку, потрібно вказати в документах як нові.

В якості компенсації за співучасть у злочині державна компанія пропонувала бельгійцям ще один контракт – на сто моторів Deutz. Зрештою, бельгійці відмовилися від участі в корупційній схемі, і на їх місце зайшли інші постачальники.

Сам Порошенко, попри очевидну корупцію в сфері оборони, лише виступає з гучними піар-заявами. У своїй резонансній статті про корупцію у військовій сфері "Нью-Йорк Таймс" вказує на тотальну закритість державного оборонного замовлення від очей громадськості, прикриваючи все гаслами боротьби з російськими диверсантами та шпигунами.

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Процитую найвпливовішу німецьку газету "Франкфуртер Альгемайне", кожен випуск якої лягає на стіл канцлера Ангели Меркель – все ще головного союзника України в Європі.

Ця галузь побудована монополістично. Майже для всієї продукції – від танків і до індивідуального перев'язувального пакету – за словами колишнього чиновника з міністерства економіки, зареєстрований всього лише один постачальник, який може підвищувати ціни, не відчуваючи тиску конкурентів. Є імпорт, але те, що буде імпортовано, в одиночку вирішує домінуючий над галуззю державний військовий конгломерат "Укроборонпром". При ввезенні озброєнь підключаються сумнівні посередники з офшорів. Вони купляють за кордоном зброю та обладнання, а потім за подвійною ціною продають армії. Прибуток привласнює той, хто має зв’язки,

– пише "Франкфуртер Альгемайне".

Під тиском США Порошенко був змушений звільнити Романова з посади керівника "УкрОборонПрому", але на своїй посаді залишається Світлана Хромець, яка походить з тієї ж таки корпорації "Богдан".

Замість Романова керівником державного концерну "Укроборонпром" став Павло Букін, який до цього очолював ключову доньку компанії – "Укрспецекспорт", а ще раніше, в часи Януковича, був заступником гендиректора "Укроборонпрому".

Міняються технічні фігури, але залишається на посаді головний ляльковод – заступник секретаря Радбезу з питань оборонки та власник компанії "Богдан" Олег Гладковський, а також директор цього театру – президент Порошенко.

Вони – з одного боку, а голова оборонного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський – з іншого боку, є головними бенефіціарами всіх непрозорих схем в оборонці. Красти на армії – це не просто втрата грошей, це підрив обороноздатності та репутації країни в очах іноземних партнерів, які попри все продовжують нас підтримувати.

А тому всі причетні до корупційних схем мають постати перед правосуддям після зміни влади. Тільки через створення прецедентів покарання ми можемо відучити чиновників красти.